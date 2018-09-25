Засновники Instagram покидають компанію

Вони працювали в Instagram протягом восьми років / vesti

25 вересня Кевін Сістром і Майк Крігер, засновники популярної соціальної мережі Instagram, зробили вельми несподіване оголошення, заявивши про те, що покидають компанію.

Заява з трьох невеликих абзаців була опублікована на сайті Instagram.

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Кевін Сістром був главою Instagram, а Майк Крігер – технічним директором соцмережі. Що ж стало причиною такого рішення, поки невідомо.

Підприємці відзначили, що присвятили проекту вісім років життя, з яких шість – у команді Facebook. Але зараз настав час прощатися.

"Ми виросли з команди 13 осіб до тисячі з офісами по всьому світу, створюючи продукти, які використовуються й улюблені спільнотою у понад мільярд людей. Тепер ми готові до нової глави", – йдеться в спільній заяві співзасновників.

Засновники Instagram покидають компанію / instagram

Також вони розповіли, що поки не планують братися за що-небудь інше, а хочуть трохи перепочити, щоб знайти нові джерела натхнення та зрозуміти, що ще корисного вони можуть зробити для світу.

Додамо, що поки невідомо, хто замінить Кевіна та Майка.

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