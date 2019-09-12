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Заради ремонту: у Нікополі дівчата станцювали тверк на занедбаній дорозі
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У Нікополі напівоголені дівчата танцювали гарячий тверк, закликавши таким чином відремонтувати дороги. Дивіться відео!
Танцівниці виконали тверк сідницями просто над величезними ямами на одній з центральних доріг міста.
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Дівчата танцювали в дорожніх жилетах і білизні. Сексуальний танець виконали шість панянок різного віку і професій, які у вільний час займаються танцями.
Танцівниці зняли ролик на відео і поширили в соцмережах. За їхніми словами, танцюють, тільки щоб привернути увагу місцевих чиновників до необхідності ремонту доріг. Поки реакції від місцевої мерії не було, але дівчата впевнені, що їхній незвичайний заклик спрацює. Раніше вони таким самим способом привертали увагу до квітів, які з'явилися в парку і в'яли без догляду. Комунальники у підсумку таки полили рослини.
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