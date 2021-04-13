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Запорная арматура: как выбрать и что нужно знать во время ремонта
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Запорная арматура – это устройства для перекрывания потока в трубопроводах, котлах, агрегатах, резервуарах и других технических аппаратах. Дальше рассказываем все, что вам нужно знать о запорной арматуре, когда сталкиваетесь з ремонтными работами дома.
Запорная арматура – необходимый элемент, без которого вы не сможете обойтись. Это самый распространенный вид трубопроводной арматуры. В домах и квартирах при помощи запорной арматуры можно перекрывать потоки воды и природного газа. В других условиях еще можно перекрывать нефть, газы, жидкости и так далее. Ознакомьтесь з полным ассортиментом в интернет-магазин сантехники Tehsys.com.ua, где представлены разнообразные виды запорной арматуры.
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Обратите внимание, что запорная арматура состоит в основном из таких конструктивных элементов, как корпус и затвор. Для надежного крепления нужно дополнительно использовать переходные патрубки или же приваривать конструкцию.
Если нужный вам товар отсутствует, то вы все равно можете сделать индивидуальный заказ у поставщика Техсис и вам его доставят.
В каталоге запорной арматуры – https://tehsys.com.ua/ru/zapornaya-armatura/ – вы найдете:
- задвижки (задвижки стальные, задвижки чугунные, задвижки с обрезиненным клином, затворы дисковые Баттерфляй, задвижки латунные, задвижки с электроприводом, задвижки с пневмоприводом)
- вентили (вентили фланцевые, вентили резьбовые, вентильные головки, вентили балансировочные)
- краны шаровые (краны шаровые фланцевые, краны шаровые резьбовые, краны шаровые с электроприводом, краны шаровые с пневмоприводом, краны шаровые нержавеющие)
- приводы (пневматические, механические, сервоприводы)
У надежного поставщика итальянской сантехники Техсис есть много позиций на складе в Украине. Также важно то, что поставщик очень быстро привозит нужный вам товар.
Какая есть запорная арматура
Сантехнический трубопровод в квартире или частном доме не имеет очень высоких требований к запорной арматуре, поэтому могут подойти простые и не слишком дорогие комплектующие. Для работы магистрального или промышленного трубопровода предъявляются высокие требования. Сначала определите, для каких рабочих условий вам нужна запорная арматура:
- для газоснабжения нужны газовые краны
- для водо- или теплоснабжения нужны водопроводные краны
- для канализационных систем нужны задвижки, крупно-проходные краны с дисковым затвором
Также учитывайте все необходимые параметры: проходной диаметр (DN), размер резьбы (?/?), рабочая температура, рабочее давление (PN или MOP, WSP). Маркировка WOG означает, что эта запорная арматура способна работать в любой рабочей среде – вода, масло или газ. Выбирайте арматуру по соответствующей маркировке. Обычно она указана на корпусе изделия или в паспорте. На сайте https://tehsys.com.ua/ru/ ищите запорную арматуру по нужным именно вам параметрам.
Далее определите, какой материал нужен именно вам. Для этого узнайте, из какого материала изготовлен ваш трубопровод:
- Если водопроводные трубы из металлопластика или полипропилена, то нужны краны из металлопластика или полипропилена.
- Если газовые трубы, то нужны в основном стальные краны.
- Универсальный вариант, который подходит почти под все запросы, – краны из латуни и бронзы. Минус – высокая стоимость.
- Если водопровод стальной, то НЕ подходят краны из алюминиевого сплава.
По типу изделия делятся еще на три подвида. Запорно-неповоротная арматура, которая пропускает рабочий поток только в одном направлении и не предназначена для обратного потока. Предохранительная арматура, которая осуществляет выброс жидкости, если будет избыточное давление, предотвращает чрезвычайные происшествия, нежелательные последствия. Регулирующая арматура, которая регулирует потоки, поддерживает давление и температуру на оптимальном уровне.
Как выбрать запорную арматуру
- Узнайте условия, при каких будет эксплуатироваться трубопровод (температура, давление и прочее).
- Определите нужный именно вам материал.
- Подберите запорную арматуру с максимально соответствующими характеристиками.
- Выберите оптимальный тип управления запорной арматурой.
- Рассчитайте нужную длину и высоту.
- Подсчитайте необходимое количество болтов.
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