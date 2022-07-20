Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17

MH17 – літак, який збили російські терористи у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Фільм "Залізні метелики" розповість історію цієї трагедії. Дивіться трейлер стрічки від кінооб'єднання "Вавилон'13"!

Пасажирський малазійський літак MH17 так і не приземлився, адже російські терористи збили його зенітним ракетним комплексом "Бук" – 298 жертв з різних країн.

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Світова прем'єра фільму "Залізні метелики" – зима 2023 року.

Над фільмом працювали режисер Роман Любий та продюсери Володимир Тихий, Андрій Котляр та інші. У кінострічці використали архівні кадри, вирізки зі справ, фрагменти телеефірів, інтерв'ю, документальні спостереження, анімацію, елементи перформансу й уривки розмов російських військових. Також глядачі почують уривки з аудіо перехоплення розмови російських військових, які стали доказом у цій справі.

"Залізні метелики" ретельно складає картину збиття малазійського літака MH17 та особливу увагу приділяє російській пропагандистській машині, яка постійно змінювала риторику щодо катастрофи", – йдеться в описі до фільму.

Дивіться трейлер фільму "Залізні метелики":

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