Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM

Ти передивився всі відео в інтернеті, прочитав всі новини, відповів на всі повідомлення і тепер не знаєш, чим себе зайняти? Саме для тебе радіо MAXIMUM і Соsmolot запускають проєкт "Задоволений, як слон". Програма для осіб, які досягли 21 року.

Дізнавайся про яскраві онлайн розваги, які ти ще не підкорив у мережі: і будь задоволений, як слон ;)

Програма №1

Марс стає все ближче та ближче, і не лише завдяки Ілону Маску. Нам точно варто оцінити старання порталу National Geographic, завдячуючи якому ми тепер можемо здійснити екскурсію по Марсу онлайн. Там ми вивчимо історію цієї планети і переконаємося, що колись на ній була вода. Наявність безлічі знімків, у тому числі і у форматі VR, робить цю екскурсію захопливою, особливо при перегляді з телефону. Побродити по Марсу онлайн можна на сайті National Geographic.

Програма №2

Всім відомо, що у числа Пі цифри після коми продовжуються без кінця. Тому цілком логічно, що в цьому нескінченному наборі можна зустріти певний порядок цифр, що відповідає даті вашого появлення на світ. А щоб дізнатися, скільки цифр після коми стоїть до вашої дати, введіть на сайті mypiday.com день свого народження і натисніть Enter. Впевнені, ви будете вражені.

Програма №3

Якщо ви вже не знаєте, чим себе зайняти в інтернеті, пропонуємо протестити один класний ресурс, який продемонструє, як змінювалася наша планета протягом останніх 37-ми років. Цей проєкт під назвою "Ворлд Тайм" вдалося створити завдяки колосальній кількості супутникових знімків. І він реально дозволяє побачити, як змінювалася Земля та її окремі шматочки з 1984 року. Просто оберіть на порталі будь-яке місце на планеті або навіть своє рідне місто і спостерігайте, які відбувалися зміни.