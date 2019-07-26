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Баклажани по-пармськи від Джеймі Олівера: рецепт з фото

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Ось така апетитна страва у вас вийде - фото 1
Ось така апетитна страва у вас вийде / Ivona

Рецепти від Джеймі Олівера користуються величезною популярністю в усьому світі. Не виняток і ці баклажани по-пармськи.

Інгредієнти:

  • Баклажани невеликі 3 шт
  • Сир пармезан або інший твердий сир 50 г
  • Помідори 1 кг
  • Цибуля ріпчаста 1 шт
  • Орегано сушений за смаком
  • Олія ​​1 ст.л.
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Панірувальні сухарі 4 ст.л.
  • Оцет винний за смаком
  • Базилік сушений 1 ст.л.
  • Часник 3 зубчики
  • Сіль за смаком

Баклажани по-пармськи від Джеймі Олівера: рецепт з фото - фото 343759

Баклажани по-пармськи від Джеймі Олівера: рецепт з фото - фото 343760

Баклажани по-пармськи від Джеймі Олівера: рецепт з фото - фото 343761

Як приготувати баклажани по-пармськи:

  1. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки близько 0.7 мм. Перекласти баклажани в тарілку і посолити, залишити на столі на 10 хвилин. Цибулю дрібно нарізати. Розігріти на сковороді рослинну олію, викласти цибулю, часник і орегано.
  2. Помідори дрібно порізати. Коли цибуля стане золотистого кольору, додати на сковороду помідори, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. З баклажанів злити сік, промокнути рушником і обсмажити на сковороді з двох сторін.
  3. Готовий соус зняти з вогню, посолити, поперчити, влити винний оцет і додати базилік. На дно жароміцної форми викласти трохи соусу. Зверху посипати тертим сиром. Потім викласти шар з баклажанів.
  4. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Панірувальні сухарі змішати з рослинною олією, викласти в форму. Поставити форму в духовку, розігріту до 180 градусів на 15-20 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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