З середини літа в Україні заборонено курити електронні сигарети у громадських місцях

Від 11 липня 2022 року в Україні паління електронних сигарет і засобів нагрівання тютюну в громадських місцях буде заборонено. Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Лада Булах.

З приводу Всесвітнього дня без тютюну під час пресконференції Лада Булах заявила, що набуде чинності комплексний антитютюновий закон, який передбачає кілька нововведень.

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Заборона діятиме у кафе, магазинах, офісах, громадському транспорті та інших місцях.

По-перше, електронні сигарети та засоби для нагрівання тютюну прирівнюються до звичайних сигарет і палити їх у громадських місцях заборонено. По-друге, буде заборонена реклама електронних сигарет і виробів для нагрівання із середини 2023 року. Також буде заборона продажу як ароматизованих сигарет, так і рідин для ароматизації. До того ж збільшать розмір медичних попереджень. Не менше 65 відсотків пачки сигарет – інформація і фото, які попереджають про наслідки захворювань, що виникають внаслідок паління.

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