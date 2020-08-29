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З Горіховим Спасом 2020: красиві привітання на Третій Спас у прозі

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Привітання з Першою Пречистою - фото 1
Привітання з Першою Пречистою

29 серпня в Україні відзначають Третій Спас. У 2020 році цей день припадає на суботу. Не забудьте привітати своїх близьких з цим світлим святом. Ось красиві привітання з Горіховим Спасом у прозі для вірян!

Святкові привітання з релігійним святом Горіховий Спас потішать ваших друзів та рідних, які сповідують християнство! Поздоровте їх зі світлим святом, яке українці відзначають цьогоріч у суботу, 29 серпня.

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Ми зібрали для вас найкращі побажання українською мовою з Третім Спасом. Тисніть на пункт та переходьте до розділу з потрібними вам вітаннями:

Привітання з Горіховим Спасом у прозі 29 серпня

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби по горіховому гаю.

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Сьогодні велике свято – Хлібний або ж Горіховий Спас. Вже посіяли озиму пшеницю, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, ​​в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашому дому. Будьте щасливі!

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Вітаємо вас з таким великим святом, на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай ваш будинок буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі та неба будуть вам втіхою. З врожайним літом, з Третім Спасом!

З Горіховим Спасом 2020: красиві привітання на Третій Спас у прозі - фото 422565

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Прийшло світле свято – Третій Спас. Хочеться привітати всіх християн з закінченням Успенського посту. Нехай в кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

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Цілий рік праці не пройшов даремно – прийшла пора пожинати результати. Я щиро вірю в те, що твоя робота принесла певні плоди та допомогла тобі просунутися ближче до мети. Зустрічай це світле свято Хлібного Спаса з посмішкою і твердою вірою в те, що наступний рік буде ще вдалішим, ще пліднішим. А поки є можливість відпочити та порадіти за себе і за інших. Щастя, радості, посмішок і достатку у всьому. Щасливого Спаса!

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Хлібний Спас – святе свято для всіх християн. Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, добробуту, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

Короткі вітання на Третій Спас своїми словами

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Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в вашу сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодаті, чистоти душі та радості серця.

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З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

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Вітаю вас, віряни та парафіяни, з Горіховим Спасом! Бажаю всім бути міцними духом, немов горіх, життєрадісними, упевненими в собі та цілеспрямованими!

З Горіховим Спасом 2020: красиві привітання на Третій Спас у прозі - фото 422567

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Зі святом! Нехай ніколи не пустують ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Добробуту і міцної, як шкаралупа горіха, волі!

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Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірного кохання, сильної віри, невтомної надії та теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

Оригінальні поздоровлення на Горіховий Спас прозою

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Хлібний Спас – свято для всіх православних людей. Нехай у кожному домі буде хліб, адже саме він всьому голова. Хліб – святий, хліб – неоціненний, хліб – незамінний. Бажаємо вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. Нехай разом з Хлібним Спасом ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, стогом щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя.

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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості та повні засіки добробуту. Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя та успіху в житті.

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті та тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним і міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння. Нехай Господь завжди рятує від бід і лиха, нехай ангел твій ніколи не покине тебе, нехай твоя сім'я укрита буде від заздрості та злоби міцною оболонкою з душевної доброти, взаємної любові, турботи, вірності, як укритий горіх своєї шкаралупою. Бажаю здоров'я і довгих років життя.

З Горіховим Спасом 2020: красиві привітання на Третій Спас у прозі - фото 422566

***

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих бід та колотнеч, завжди мати захист від негод і горя, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі смутку, брехні та жалю.

***

На порозі останній – Третій Спас і літо добігає кінця. На столі освячений здобний хліб і цільні горіхи. Попереду багата врожаєм золотоволоса осінь. Частування на столі, близькі люди поруч. Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи безнапасно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий, смачний хліб. Щедрих запасів на зиму, відмінного хліба на майбутній рік! Залишається побажати любові та бережи тебе, любий друже, Господь.

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Вітаю з Хлібним Спасом! Колосок в полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

До теми: Горіховий Спас 2020: традиції, прикмети і заборони на свято 29 серпня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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