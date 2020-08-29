З Горіховим Спасом 2020: красиві привітання на Третій Спас у прозі

29 серпня в Україні відзначають Третій Спас. У 2020 році цей день припадає на суботу. Не забудьте привітати своїх близьких з цим світлим святом. Ось красиві привітання з Горіховим Спасом у прозі для вірян!

Святкові привітання з релігійним святом Горіховий Спас потішать ваших друзів та рідних, які сповідують християнство! Поздоровте їх зі світлим святом, яке українці відзначають цьогоріч у суботу, 29 серпня.

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Ми зібрали для вас найкращі побажання українською мовою з Третім Спасом. Тисніть на пункт та переходьте до розділу з потрібними вам вітаннями:

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби по горіховому гаю.

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Сьогодні велике свято – Хлібний або ж Горіховий Спас. Вже посіяли озиму пшеницю, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, ​​в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашому дому. Будьте щасливі!

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Вітаємо вас з таким великим святом, на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай ваш будинок буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі та неба будуть вам втіхою. З врожайним літом, з Третім Спасом!

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Прийшло світле свято – Третій Спас. Хочеться привітати всіх християн з закінченням Успенського посту. Нехай в кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

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Цілий рік праці не пройшов даремно – прийшла пора пожинати результати. Я щиро вірю в те, що твоя робота принесла певні плоди та допомогла тобі просунутися ближче до мети. Зустрічай це світле свято Хлібного Спаса з посмішкою і твердою вірою в те, що наступний рік буде ще вдалішим, ще пліднішим. А поки є можливість відпочити та порадіти за себе і за інших. Щастя, радості, посмішок і достатку у всьому. Щасливого Спаса!

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Хлібний Спас – святе свято для всіх християн. Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, добробуту, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

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Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в вашу сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодаті, чистоти душі та радості серця.

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З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

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Вітаю вас, віряни та парафіяни, з Горіховим Спасом! Бажаю всім бути міцними духом, немов горіх, життєрадісними, упевненими в собі та цілеспрямованими!

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Зі святом! Нехай ніколи не пустують ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Добробуту і міцної, як шкаралупа горіха, волі!

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Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірного кохання, сильної віри, невтомної надії та теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

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Хлібний Спас – свято для всіх православних людей. Нехай у кожному домі буде хліб, адже саме він всьому голова. Хліб – святий, хліб – неоціненний, хліб – незамінний. Бажаємо вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. Нехай разом з Хлібним Спасом ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, стогом щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя.

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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості та повні засіки добробуту. Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя та успіху в житті.

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті та тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним і міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння. Нехай Господь завжди рятує від бід і лиха, нехай ангел твій ніколи не покине тебе, нехай твоя сім'я укрита буде від заздрості та злоби міцною оболонкою з душевної доброти, взаємної любові, турботи, вірності, як укритий горіх своєї шкаралупою. Бажаю здоров'я і довгих років життя.

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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих бід та колотнеч, завжди мати захист від негод і горя, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі смутку, брехні та жалю.

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На порозі останній – Третій Спас і літо добігає кінця. На столі освячений здобний хліб і цільні горіхи. Попереду багата врожаєм золотоволоса осінь. Частування на столі, близькі люди поруч. Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи безнапасно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий, смачний хліб. Щедрих запасів на зиму, відмінного хліба на майбутній рік! Залишається побажати любові та бережи тебе, любий друже, Господь.

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Вітаю з Хлібним Спасом! Колосок в полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

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