З Днем Незалежності! Британські дипломати станцювали для українців

Працівники посольства Великобританії привітали українців з Днем Незалежності через танець. Зацініть!

На офіційній сторінці британського посольства у Києві з'явилось незвичайне вітання до Дня Незалежності України. Дипломати вирішили відтворити українські народні танці, надихнувшись минулорічним виступом британського військового, який танцював з волинкою на Параді на Хрещатику.

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"Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga", – зізнались у посольстві.

Так посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф привітали з Днем Незалежності та побажали стабільного та мирного наступного року.

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