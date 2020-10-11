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З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках
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Міжнародний день дівчаток у 2020 році відзначають 11 жовтня. До цього важливого свята зібрали найкращі привітання у віршах, картинках та прозі. Не забудь поздоровити знайомих дівчаток сьогодні!
Міжнародний день дівчаток у 2020 році припадає на неділю, 11 жовтня, тож в цей день варто поздоровити своїх знайомих, рідних та близьких з цим святом. Це дуже важлива дата, адже присвячена правам дівчат та проблемам, з якими вони стикаються. До вашої уваги найкращі привітання для дівчат! Привітання на День дівчаток точно подарують гарний настрій та нагадають про важливість прав представниць цієї прекрасної і також сильної статі.
І ще: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
- Привітання у віршах з Днем дівчаток
- Поздоровлення своїми словами у прозі з Днем дівчат
- Красиві картинки і листівки до Дня дівчат
Вірші до Дня дівчаток
***
Ви ніжні пелюстки красивих квітів,
Сьогодні святковий гімн вам співаємо,
Всіх дівчаток щиро вітаємо,
Дитинства безтурботного від душі бажаємо.
Нехай найяскравіша зірка,
Ваш шлях завжди освітля,
Нехай доля нагородить вас з гІркою,
Нехай птах щастя до вас приліта!
***
Сьогодні найкраще свято на землі,
Всіх дівчаток ми від душі вітаємо,
Нехай буде багато світла, радості і мрій,
Нехай вас шанують і кохають.
Милі дівчата, прийміть вітання,
Хай кожна мить хороший спогад залишає,
Хай всі рожеві мрії в дійсність перетворюються,
Хай сонце світить, а зло оминає.
***
У погожий жовтневий день,
Нам свята світить яскравий знак,
Сьогодні всі дівчатка винуватиці торжества,
Бажаємо щастя вам, усмішок і тепла.
Нехай веселий настрій ніколи вас не покидає,
Нехай кожен день приємною новиною вражає,
Бажаємо вам здоров'я, радості, удачі,
Всіх благ, достатку, любові в додачу.
***
В це свято дівчаче світле,
Я бажаю, щоб здійснилися твої мрії,
Нехай будуть проблеми для тебе непомітні,
І щоб кожного дня прекрасніше ставала ти.
Сьогодні день дівчаткам присвячений в цілому світі,
А значить сьогодні будемо дуріти і грати,
Адже немає на світі тебе миліше і красивіше,
І я не знаю, що ще тобі сказати.
***
Вітаю всіх дівчат у світі,
адже ви — справжні леді, мудрі і прекрасні!
Нехай з усіх сил до вас спішить
добро, а щастя світить ясно!
Привітання з Днем дівчаток своїми словами
***
У Міжнародний день дівчаток бажаю кожній дівчинці здійснення мрії! Нехай тебе всі тішать і дивують, нехай рідні обіймають і цілують, нехай друзі поважають і цінують! І нехай завжди знаходяться приводи для веселощів, сміху і сонця!
***
Любі наші дівчата, вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ви ніколи не забували, що можете абсолютно все! Завжди залишайтесь такими розумними, сильними, сміливими та прекрасними!
***
Всіх дівчаток планети вітаю з цим чудовим святом — Міжнародним днем дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими і головне — здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і запаморочливих можливостей!
***
Вітаю з Міжнародним днем дівчат і бажаю ніколи не забувати про те, що ви варті найкращого! Хай завжди світить сонце на шляху до мрій, а жодні перешкоди не заважають досягати бажаного!
***
Всіх дівчаток планети вітаю з цим чудовим святом — Міжнародним днем дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими і головне — здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і запаморочливих можливостей!
***
Вітаю наших дівчат із Міжнародним днем дівчаток! Бажаю краси і щастя, веселощів і радості, казок і чудес. Нехай кожен день буде насиченим, яскравим, не нудним і дивним!
Картинки і вітання з Днем дівчат
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