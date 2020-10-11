З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках

Міжнародний день дівчаток у 2020 році відзначають 11 жовтня. До цього важливого свята зібрали найкращі привітання у віршах, картинках та прозі. Не забудь поздоровити знайомих дівчаток сьогодні!

Міжнародний день дівчаток у 2020 році припадає на неділю, 11 жовтня, тож в цей день варто поздоровити своїх знайомих, рідних та близьких з цим святом. Це дуже важлива дата, адже присвячена правам дівчат та проблемам, з якими вони стикаються. До вашої уваги найкращі привітання для дівчат! Привітання на День дівчаток точно подарують гарний настрій та нагадають про важливість прав представниць цієї прекрасної і також сильної статі.

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Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

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Ви ніжні пелюстки красивих квітів,

Сьогодні святковий гімн вам співаємо,

Всіх дівчаток щиро вітаємо,

Дитинства безтурботного від душі бажаємо.

Нехай найяскравіша зірка,

Ваш шлях завжди освітля,

Нехай доля нагородить вас з гІркою,

Нехай птах щастя до вас приліта!

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Сьогодні найкраще свято на землі,

Всіх дівчаток ми від душі вітаємо,

Нехай буде багато світла, радості і мрій,

Нехай вас шанують і кохають.

Милі дівчата, прийміть вітання,

Хай кожна мить хороший спогад залишає,

Хай всі рожеві мрії в дійсність перетворюються,

Хай сонце світить, а зло оминає.

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У погожий жовтневий день,

Нам свята світить яскравий знак,

Сьогодні всі дівчатка винуватиці торжества,

Бажаємо щастя вам, усмішок і тепла.

Нехай веселий настрій ніколи вас не покидає,

Нехай кожен день приємною новиною вражає,

Бажаємо вам здоров'я, радості, удачі,

Всіх благ, достатку, любові в додачу.

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В це свято дівчаче світле,

Я бажаю, щоб здійснилися твої мрії,

Нехай будуть проблеми для тебе непомітні,

І щоб кожного дня прекрасніше ставала ти.

Сьогодні день дівчаткам присвячений в цілому світі,

А значить сьогодні будемо дуріти і грати,

Адже немає на світі тебе миліше і красивіше,

І я не знаю, що ще тобі сказати.

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Вітаю всіх дівчат у світі,

адже ви — справжні леді, мудрі і прекрасні!

Нехай з усіх сил до вас спішить

добро, а щастя світить ясно!

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У Міжнародний день дівчаток бажаю кожній дівчинці здійснення мрії! Нехай тебе всі тішать і дивують, нехай рідні обіймають і цілують, нехай друзі поважають і цінують! І нехай завжди знаходяться приводи для веселощів, сміху і сонця!

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Любі наші дівчата, вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ви ніколи не забували, що можете абсолютно все! Завжди залишайтесь такими розумними, сильними, сміливими та прекрасними!

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Всіх дівчаток планети вітаю з цим чудовим святом — Міжнародним днем ​​дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими і головне — здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і запаморочливих можливостей!

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Вітаю з Міжнародним днем дівчат і бажаю ніколи не забувати про те, що ви варті найкращого! Хай завжди світить сонце на шляху до мрій, а жодні перешкоди не заважають досягати бажаного!

***

Всіх дівчаток планети вітаю з цим чудовим святом — Міжнародним днем ​​дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими і головне — здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і запаморочливих можливостей!

***

Вітаю наших дівчат із Міжнародним днем ​​дівчаток! Бажаю краси і щастя, веселощів і радості, казок і чудес. Нехай кожен день буде насиченим, яскравим, не нудним і дивним!

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