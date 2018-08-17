Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

Шанувальників Єви Лонгорії шокувала різниця знімків актриси в житті і на фотосесіях.

Нещодавно Єва Лонгорія показала перші професійні знімки зі своєю новонародженою дитиною. Зйомки відбулися для глянцю HOLA. Водночас актрису підловили на вулиці папараці, коли вона вийшла на вечерю.

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Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 12 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Колосальна різниця у зовнішньому вигляді Лонгорії викликала у користувачів мережі обурення. На фото в Instagram у актриси дуже змінена фігура.

Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

Сама зірка зізналася, що їй дуже важко повернутися до колишньої форми і скинути 18 зайвих кілограмів. Навіть дієти і важкі тренування мало змінюють ситуацію. Нагадаємо, американська актриса Єва Лонгорія вперше стала мамою в 43 роки, народивши в кінці червня 2018 року.

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