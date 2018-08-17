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Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

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Єва Лонгорія вперше стала мамою в 43 роки - фото 1
Єва Лонгорія вперше стала мамою в 43 роки / dailymail

Шанувальників Єви Лонгорії шокувала різниця знімків актриси в житті і на фотосесіях.

Нещодавно Єва Лонгорія показала перші професійні знімки зі своєю новонародженою дитиною. Зйомки відбулися для глянцю HOLA. Водночас актрису підловили на вулиці папараці, коли вона вийшла на вечерю.

І ще: Єва Лонгорія показала зворушливе фото зі своїм первістком

Колосальна різниця у зовнішньому вигляді Лонгорії викликала у користувачів мережі обурення. На фото в Instagram у актриси дуже змінена фігура.

Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу - фото 270564
Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу
Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу - фото 270563
Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу
Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу - фото 270565
Єва Лонгорія без фотошопу шокувала мережу

Сама зірка зізналася, що їй дуже важко повернутися до колишньої форми і скинути 18 зайвих кілограмів. Навіть дієти і важкі тренування мало змінюють ситуацію. Нагадаємо, американська актриса Єва Лонгорія вперше стала мамою в 43 роки, народивши в кінці червня 2018 року.

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Джерело: dailymail
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