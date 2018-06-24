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Дівчина тижня: голлівудська красуня Єва Лонгорія, яка вперше стала мамою
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Єва Лонгорія – американська кіноактриса, продюсер, модель і дизайнер, яка нещодавно народила первістка.
Єву Лонгорію давно називають секс-символом. Цей титул вона отримала не тільки за свою ефектну зовнішність, але і за вміння підкреслити свою жіночність за допомогою одягу.
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А днями голлівудська красуня Єва Лонгорія вперше стала мамою! 19 червня актриса народила первістка. Сина зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" назвали Сантьяго Енріке Бастонь. Хлопчик буде носити прізвище батька, мексиканського підприємця Хосе Антоніо Бастонь. Лонгорія поділилася з шанувальниками першим знімком малюка. Він з'явився на сторінках американської версії журналу HOLA.
Цікаві моменти з життя “відчайдушної домогосподарки”
Єва Лонгорія вважається однією з найкрасивіших дівчат планети. Забираючись на п'єдестал своєї популярності, дівчині довелося подолати безліч перешкод і труднощів. Дівчина народилася в Техасі, в сім'ї фермерів, мексиканського походження. Не дивлячись на те, що сім'я володіла достатньою кількістю сільськогосподарських угідь – сім'я була бідна. У Лонгорії є три старші сестри, при чому всі вони були блакитноокими блондинками. Єва Лонгорія відрізнялася від них смаглявою шкірою, темним кольором волосся і карими очима. Через це майбутня знаменитість дуже сильно переживала, адже вона відрізнялася від своїх сестер настільки сильно і думала, що вона була усиновлена.
У дитинстві дівчина виглядала гидким каченям, була зовсім не помітною. Але зараз її тіло, стиль, красу обожнюють мільйони. У свої 43 роки дівчина виглядає приголомшливо, при цьому досі не зробивши жодної пластичної операції. Риси її обличчя дуже приємні. Але для підтримки такого зовнішнього вигляду Єва Лонгорія постійно працює над собою, активно займаючись спортом і приділяючи велику кількість часу маскам і ванночка, що дозволяє утримувати шкіру такою ж молодою, як і 10 років тому.
Свою першу роль в кіно Лонгорія отримала в 2000 році, зігравши в епізоді популярного молодіжного телесеріалу “Беверлі-Хіллз, 90210” стюардесу. Потім було ще кілька епізодичних ролей у фільмах і серіалах, але світову популярність дівчині принесла роль Габі у “Відчайдушних домогосподарках”.
У 2003 році була відзначена у номінації Найбільш красивої людини журналом “People en Español”. Стала першою дівчиною, яка два роки поспіль займала перше місце в списку Найгарячіших знаменитих жінок за версією журналу “MAXIM”. Наступного року дівчина поступилася цим місцем, опустившись в рейтингу до 9-го місця.
Чи знали ви, що найкраща подруга Єви Лонгорії Вікторія Бекхем? Так-так, красуні є не тільки кращими подругами, але і підтримують один одного у професійній діяльності – Лонгорія доручила створення свого весільного плаття саме Вікторії.
У 2013 році Єва стала зустрічатися з медіа-магнатом Хосе Антоніо Бастоном. 21 травня 2016 року після трьох років стосунків закохані таємно одружилися. А 19 червня 2018 року, як ми уже згадували, Єва народила чоловікові синочка.
Найсексуальніші знімки Єви Лонгорії
Недарма Лонгорія займала перше місце у списку найгарячіших жінок світу, зацініть самі:
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