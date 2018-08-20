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Єн Сомерхолдер з'явиться у новому серіалі від Netflix: фотофакт

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Єн Сомерхолдер у новому серіалі від Netflix - фото 1
Єн Сомерхолдер у новому серіалі від Netflix / instagram.com/iansomerhalder/

Зірка "Щоденників вампіра" Єн Сомерхолдер поділився з фанатами фото зі зйомок нового серіалу від Netflix, який також розповідатиме про вампірів.

39-річний американський актор та модель Єн Сомерхолдер продовжує підкорювати шанувальників появою у "вампірських" проектах. Цього разу улюбленець публіки зіграє у новому серіалі Netflix "Вампірські війни" (V-Wars), прем'єра якого поки у таємниці.

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Зате сам Єн вже поділився кадрами нового образу – лікаря Лютена Свонна – на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Відомо, що його герой буде намагатись розібратися, як працює механізм перетворення людей у вампірів, адже ця "недуга" вже позбавила його друга.

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Джерело: segodnya.ua
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