Єн Сомерхолдер з'явиться у новому серіалі від Netflix: фотофакт

Зірка "Щоденників вампіра" Єн Сомерхолдер поділився з фанатами фото зі зйомок нового серіалу від Netflix, який також розповідатиме про вампірів.

39-річний американський актор та модель Єн Сомерхолдер продовжує підкорювати шанувальників появою у "вампірських" проектах. Цього разу улюбленець публіки зіграє у новому серіалі Netflix "Вампірські війни" (V-Wars), прем'єра якого поки у таємниці.

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Зате сам Єн вже поділився кадрами нового образу – лікаря Лютена Свонна – на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Відомо, що його герой буде намагатись розібратися, як працює механізм перетворення людей у вампірів, адже ця "недуга" вже позбавила його друга.

Публикация от iansomerhalder (@iansomerhalder) 15 Авг 2018 в 12:24 PDT

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