IBM запатентувала дрони, які будуть розносити каву

Компанія IBM запатентувала літаючих носіїв кави. Згідно із задумом, вони будуть не просто доставляти замовлення, а літати над натовпом і реагувати на помахи рук. Якщо ж ніхто не замовляв і не махав рукою, дрон постарається з'ясувати, хто в натовпі може хотіти кави, але приховує це.

"Патент описує систему або метод використання дронів для здійснення доставки напоїв людям, а також зчитування схильного когнітивного стану людини і розпізнавання кандидатів для здійснення доставки" – йдеться в тексті IBM.

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Як повідомляється, дрон буде мати сенсори для розпізнавання облич. Так він зможе вибирати з натовпу найбільш сонних або навіть проаналізувати компанію людей, виділивши з неї найбільш популярного і запропонувавши каву в першу чергу йому, щоб інші наслідували приклад.

IBM запатентувала дрони, які будуть розносити каву / uspto

У цілому, в тексті патенту вказано величезний набір даних, за якими дрон зрозуміє, що людині потрібно кави.

Оцінка будується на таких даних: якість сну, електронний календар (час дня, розклад зустрічей, характер цих зустрічей, склад груп і характер взаємодії членів групи, складність теми обговорення, завантаженість), біометрія, кров'яний тиск, розширеність зіниць, вираз обличчя, час пробудження й аналіз жестів.

IBM запатентувала дрони, які будуть розносити каву / uspto

Щоб кава в польоті не пролилася і не охолола, в IBM придумали спеціальні місткості, систему стабілізації та кріплень, а також вбудований нагрівач.

По одному зі способів, кава буде закріплена на механізмі ниткою. Як тільки обраний споживач потягне за чашку, дрон переріже нитку спеціальним лезом. Або розплавить нитку, якщо та буде пластиковою.

IBM запатентувала дрони, які будуть розносити каву / uspto

Також в IBM розуміють, що літаючі над натовпом дрони можуть становити небезпеку. Тому компанія пропонує не використовувати дуже великі апарати – не більш, ніж необхідно для доставки кави.

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