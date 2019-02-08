Яку погоду очікувати в Україні 8 лютого

Погода на сьогодні, 8 лютого в Україні

8 лютого в Україні втримається прохолодна, але суха та сонячна погода. Поступове потепління почнеться вже з кінця тижня.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 лютого, у п'ятницю, в країні очікується відсутність опадів та мала хмарність. Вночі морози втримаються на рівні -4-7, однак вдень середня температура сягне -1+3. Найтепліше буде на заході - до +3+7.

У Києві 8 лютого прогнозується суха та сонячна погода, температура вдень прогріється до -1+1.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця +1+3

Хмельницький +3+5

Житомир +1+3

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків 0-2

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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