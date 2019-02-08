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Яку погоду очікувати в Україні 8 лютого

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Погода на сьогодні, 8 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 8 лютого в Україні

8 лютого в Україні втримається прохолодна, але суха та сонячна погода. Поступове потепління почнеться вже з кінця тижня.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 лютого, у п'ятницю, в країні очікується відсутність опадів та мала хмарність. Вночі морози втримаються на рівні -4-7, однак вдень середня температура сягне -1+3. Найтепліше буде на заході - до +3+7.

У Києві 8 лютого прогнозується суха та сонячна погода, температура вдень прогріється до -1+1.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 8 лютого - фото 306124
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +1+3
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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