Яку погоду очікувати в Україні 8 квітня

Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні

8 квітня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, лише у кількох областях можливий дощ. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 квітня, у понеділок, у більшості областей Україні втримається тепла та малохмарна погода. Тільки на заході та півдні можливі незначні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +15+17. Пориви вітру до 5-10 м/с.

У Києві 8 квітня вдень без істотних опадів, повітря прогріється до +16+18.

Прогноз погоди на 8 квітня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +16+18

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Полтава+16+18

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +13+15

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