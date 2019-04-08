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Яку погоду очікувати в Україні 8 квітня

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Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 8 квітня, в Україні

8 квітня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, лише у кількох областях можливий дощ. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 квітня, у понеділок, у більшості областей Україні втримається тепла та малохмарна погода. Тільки на заході та півдні можливі незначні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +15+17. Пориви вітру до 5-10 м/с.

У Києві 8 квітня вдень без істотних опадів, повітря прогріється до +16+18.

Прогноз погоди на 8 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 8 квітня - фото 319537
  • Ужгород +20+22
  • Львів +16+18
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Полтава+16+18
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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