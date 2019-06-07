Яку погоду очікувати в Україні 7 червня

7 червня в Україні очікуються періодичні дощі з грозами, а також спекотна погода. Лише у кількох областях буде малохмарно та сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 червня, у п'ятницю, майже по всій країні продовжаться дощі з грозами, місцями з градом та шквалами. Без опадів буде тільки на Полтавщині. Середня температура коливатиметься на рівні від +24 до +29.

У Києві 7 червня можливі короткочасні дощі з проясненням, повітря вдень прогріється до позначок у +27+29.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Полтава +27+29

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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