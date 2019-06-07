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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Яку погоду очікувати в Україні 7 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

7 червня в Україні очікуються періодичні дощі з грозами, а також спекотна погода. Лише у кількох областях буде малохмарно та сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 червня, у п'ятницю, майже по всій країні продовжаться дощі з грозами, місцями з градом та шквалами. Без опадів буде тільки на Полтавщині. Середня температура коливатиметься на рівні від +24 до +29.

У Києві 7 червня можливі короткочасні дощі з проясненням, повітря вдень прогріється до позначок у +27+29.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 7 червня - фото 332324
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +24+26
  • Херсон +27+29
  • Полтава +27+29
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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