Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня

Погода на сьогодні, 4 квітня, в Україні

4 квітня в Україну почне поступово повертатись тепла погода, однак частину областей накриють дощі зі снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 квітня, у четвер, у більшості областей країни почне покращуватись погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +11+13. Прохолодно буде лише на сході від +5 до +10, а також пройдуть дощі з мокрим снігом.

У Києві 4 квітня після нічних заморозків прогнозується хмарна погода без опадів до +10+12.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +12+14

Одеса +9+11

Херсон +10+12

Полтава +11+13

Суми +8+10

Харків +6+8

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +8+10

Луганськ +5+7

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