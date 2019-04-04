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Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня

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Погода на сьогодні, 4 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 4 квітня, в Україні

4 квітня в Україну почне поступово повертатись тепла погода, однак частину областей накриють дощі зі снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 квітня, у четвер, у більшості областей країни почне покращуватись погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +11+13. Прохолодно буде лише на сході від +5 до +10, а також пройдуть дощі з мокрим снігом.

У Києві 4 квітня після нічних заморозків прогнозується хмарна погода без опадів до +10+12.

Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня - фото 318610
  • Ужгород +15+17
  • Львів +13+15
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +9+11
  • Херсон +10+12
  • Полтава +11+13
  • Суми +8+10
  • Харків +6+8
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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