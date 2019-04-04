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Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня
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4 квітня в Україну почне поступово повертатись тепла погода, однак частину областей накриють дощі зі снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 квітня, у четвер, у більшості областей країни почне покращуватись погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +11+13. Прохолодно буде лише на сході від +5 до +10, а також пройдуть дощі з мокрим снігом.
У Києві 4 квітня після нічних заморозків прогнозується хмарна погода без опадів до +10+12.
Прогноз погоди на 4 квітня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +13+15
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +12+14
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +11+13
- Житомир +11+13
- Чернігів +10+12
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +12+14
- Одеса +9+11
- Херсон +10+12
- Полтава +11+13
- Суми +8+10
- Харків +6+8
- Дніпро +11+13
- Запоріжжя +11+13
- Донецьк +8+10
- Луганськ +5+7
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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