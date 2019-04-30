Яку погоду очікувати в Україні 30 квітня

У вівторок, 30 квітня, майже по всій країні відчутно знизиться температура, а також очікуються опади у вигляді дощу. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 квітня, Україну повністю накриють грози, а середня температура повітря коливатиметься на рівні +12+15. Найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до +20+22. Синоптики попереджають, що разом з похолоданням всюди, крім півдня та сходу, посилиться вітер.

У Києві 30 квітня прогнозується до +11+13, вночі та вдень дощитиме.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+17

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Полтава +12+14

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +16+18

Запоріжжя +20+22

Донецьк +15+17

Луганськ +13+15

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