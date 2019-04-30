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Яку погоду очікувати в Україні 30 квітня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

У вівторок, 30 квітня, майже по всій країні відчутно знизиться температура, а також очікуються опади у вигляді дощу. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 квітня, Україну повністю накриють грози, а середня температура повітря коливатиметься на рівні +12+15. Найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до +20+22. Синоптики попереджають, що разом з похолоданням всюди, крім півдня та сходу, посилиться вітер.

У Києві 30 квітня прогнозується до +11+13, вночі та вдень дощитиме.

Прогноз погоди на 30 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 30 квітня - фото 324792
  • Ужгород +16+18
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+17
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Полтава +12+14
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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