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Яку погоду очікувати в Україні 3 лютого

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Погода на сьогодні 3 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 3 лютого в Україні

3 лютого погода у всіх областях України відзначиться потеплінням та відсутністю опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 лютого, у неділю, у всіх областях країни очікується суха та тепла погода без істотних опадів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +4+6. Однак на сході буде найхолодніше - 0+2.

У Києві 3 лютого без істотних опадів, вночі можливі заморозки до 0+2, а вдень повітря прогріється до +3+5 тепла.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 3 лютого - фото 305281
  • Ужгород +11+13
  • Львів +6+8
  • Чернівці 6+8
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +7+9
  • Херсон +8+10
  • Полтава +3+5
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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