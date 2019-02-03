Яку погоду очікувати в Україні 3 лютого

Погода на сьогодні 3 лютого в Україні

3 лютого погода у всіх областях України відзначиться потеплінням та відсутністю опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 лютого, у неділю, у всіх областях країни очікується суха та тепла погода без істотних опадів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +4+6. Однак на сході буде найхолодніше - 0+2.

У Києві 3 лютого без істотних опадів, вночі можливі заморозки до 0+2, а вдень повітря прогріється до +3+5 тепла.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +6+8

Чернівці 6+8

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +9+11

Одеса +7+9

Херсон +8+10

Полтава +3+5

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +4+6

Запоріжжя +6+8

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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