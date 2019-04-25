Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Яку погоду очікувати в Україні 25 квітня

  • 12
Погода на сьогодні, 25 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 25 квітня, в Україні

25 квітня, у Чистий четвер, в Україні прогнозується тепла та малохмарна погода, місцями можливий незначний дощ. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 квітня, у четвер, по всій країні стрімко підійметься температура до +24. Очікується суха та сонячна погода, лише на заході можливі періодичні дощі. Також у цих областях посилиться вітер до 7-12 м/с.

У Києві 25 квітня без опадів, малохмарна погода до +21+23, вітер південно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 25 квітня - фото 323651
  • Ужгород +22+24
  • Львів +22+24
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+24
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +16+18
  • Херсон +21+23
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • 22 квітня, 11:05
  • 292
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 240
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1418046
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події