Яку погоду очікувати в Україні 25 квітня

Погода на сьогодні, 25 квітня, в Україні

25 квітня, у Чистий четвер, в Україні прогнозується тепла та малохмарна погода, місцями можливий незначний дощ. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 квітня, у четвер, по всій країні стрімко підійметься температура до +24. Очікується суха та сонячна погода, лише на заході можливі періодичні дощі. Також у цих областях посилиться вітер до 7-12 м/с.

У Києві 25 квітня без опадів, малохмарна погода до +21+23, вітер південно-східний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +22+24

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +18+20

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +21+24

Черкаси +21+23

Миколаїв +20+22

Одеса +16+18

Херсон +21+23

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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