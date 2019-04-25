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Яку погоду очікувати в Україні 25 квітня
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25 квітня, у Чистий четвер, в Україні прогнозується тепла та малохмарна погода, місцями можливий незначний дощ. Детальний прогноз погоди читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 квітня, у четвер, по всій країні стрімко підійметься температура до +24. Очікується суха та сонячна погода, лише на заході можливі періодичні дощі. Також у цих областях посилиться вітер до 7-12 м/с.
У Києві 25 квітня без опадів, малохмарна погода до +21+23, вітер південно-східний до 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +22+24
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +20+22
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +21+23
- Житомир +22+24
- Чернігів +21+24
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +20+22
- Одеса +16+18
- Херсон +21+23
- Полтава +22+24
- Суми +22+24
- Харків +22+24
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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