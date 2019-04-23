Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня

Погода на сьогодні, 23 квітня, в Україні

23 квітня в країні прогнозується незначне потепління, а також суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 квітня, у вівторок, в Україні поступово почне покращуватися погода. Антициклон забезпечить відсутність опадів, а температура почне підійматись до позначок у середньому +16+18. Вітер південно-східний до 5-10 м/с.

У Києві 23 квітня також втримається справді весняна погода, без дощів, а повітря прогріється до +18+20.

Прогноз погоди на 23 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +17+19

Черкаси +17+19

Миколаїв +17+19

Одеса +14+16

Херсон +17+19

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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