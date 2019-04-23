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Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня

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Погода на сьогодні, 23 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 23 квітня, в Україні

23 квітня в країні прогнозується незначне потепління, а також суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 квітня, у вівторок, в Україні поступово почне покращуватися погода. Антициклон забезпечить відсутність опадів, а температура почне підійматись до позначок у середньому +16+18. Вітер південно-східний до 5-10 м/с.

У Києві 23 квітня також втримається справді весняна погода, без дощів, а повітря прогріється до +18+20.

Прогноз погоди на 23 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня - фото 323146
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +14+16
  • Херсон +17+19
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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