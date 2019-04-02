Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня

Погода на сьогодні, 2 квітня, в Україні

2 квітня в Україну прийде нова хвиля похолодання, після нічних заморозків буде сонячна погода, але свіжа погода. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 квітня, у вівторок, майже по всій країні буде хмарна та суха погода. Незначні опади у вигляді дощів пройдуть на Харківщині, Луганщині та Сумщині. Середня температура повітря втримається на рівні +7+9, однак синоптики попереджають про поривчастий вітер.

У Києві 2 квітня очікується до +9+11, без істотних опадів, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 2 квітня у містах України:

Ужгород +12+4

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +9+11

Хмельницький +9+11

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +8+10

Миколаїв +10+12

Одеса +12+14

Херсон +9+11

Полтава +8+10

Суми +7+9

Харків +7+9

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +9+11

Луганськ +8+10

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