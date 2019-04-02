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Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня

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Погода на сьогодні, 2 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 2 квітня, в Україні

2 квітня в Україну прийде нова хвиля похолодання, після нічних заморозків буде сонячна погода, але свіжа погода. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 квітня, у вівторок, майже по всій країні буде хмарна та суха погода. Незначні опади у вигляді дощів пройдуть на Харківщині, Луганщині та Сумщині. Середня температура повітря втримається на рівні +7+9, однак синоптики попереджають про поривчастий вітер.

У Києві 2 квітня очікується до +9+11, без істотних опадів, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 2 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня - фото 318163
  • Ужгород +12+4
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +12+14
  • Херсон +9+11
  • Полтава +8+10
  • Суми +7+9
  • Харків +7+9
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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