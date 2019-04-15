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Яку погоду очікувати в Україні 15 квітня

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Погода на сьогодні, 15 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 15 квітня, в Україні

15 квітня нічні заморозки втримаються майже по всій країні, а в деяких областях вже вдень пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 квітня, у понеділок, після нічних заморозків у більшості очікується малохмарна погода. Лише на сході та півдні продовжаться дощі. Середня температура повітря в Україні коливатиметься на рівні +8+11.

У Києві 15 квітня буде суха і прохолодна погода, вдень повітря прогріється до +6+11. Вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 15 квітня - фото 321282
  • Ужгород +11+13
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +11+13
  • Херсон +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +12+14
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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