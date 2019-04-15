Яку погоду очікувати в Україні 15 квітня

Погода на сьогодні, 15 квітня, в Україні

15 квітня нічні заморозки втримаються майже по всій країні, а в деяких областях вже вдень пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 квітня, у понеділок, після нічних заморозків у більшості очікується малохмарна погода. Лише на сході та півдні продовжаться дощі. Середня температура повітря в Україні коливатиметься на рівні +8+11.

У Києві 15 квітня буде суха і прохолодна погода, вдень повітря прогріється до +6+11. Вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +8+10

Черкаси +9+11

Миколаїв +11+13

Одеса +11+13

Херсон +12+14

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +12+14

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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