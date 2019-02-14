Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Яку погоду очікувати в Україні 14 лютого

  • 22
Погода на сьогодні, 14 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 14 лютого, в Україні

14 лютого, у День Святого Валентина, в Україні буде нестабільна погода зі снігопадами та відлигою. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 лютого, у четвер, частину країни накриють дощі зі снігом. Сухо та хмарно буде лише на сході та частині півдня. Середня температура вдень коливатиметься на рівні 0+2. А найтепліша погода втримається на заході та півдні - до +3+5.

У Києві у День закоханих пройдуть опади у вигляді снігу з дощем, до 0+2.

Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 14 лютого - фото 307465
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

І ще: Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210954
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна