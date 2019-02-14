Яку погоду очікувати в Україні 14 лютого

Погода на сьогодні, 14 лютого, в Україні

14 лютого, у День Святого Валентина, в Україні буде нестабільна погода зі снігопадами та відлигою. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 лютого, у четвер, частину країни накриють дощі зі снігом. Сухо та хмарно буде лише на сході та частині півдня. Середня температура вдень коливатиметься на рівні 0+2. А найтепліша погода втримається на заході та півдні - до +3+5.

У Києві у День закоханих пройдуть опади у вигляді снігу з дощем, до 0+2.

Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +1+3

Хмельницький +2+4

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава 0+2

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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