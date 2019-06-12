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Яку погоду очікувати в Україні 12 червня

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Погода на сьогодні, 12 червня, - фото 1
Погода на сьогодні, 12 червня,

12 червня майже по всій країні буде сухо та спекотно, адже температура продовжить підійматись. Однак у кількох областях все ж пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 червня, у середу, майже у всіх областях України очікується суха та сонячна погода. Лише на заході пройдуть короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень складе до +30, а на сході та півдні навіть до +34.

У Києві 12 червня суттєвих опадів не прогнозується, повітря вдень підійметься до +31+33.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 12 червня - фото 333503
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+31
  • Черкаси +30+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +32+34
  • Херсон +31+33
  • Полтава +32+34
  • Суми +31+33
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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