Яку погоду очікувати в Україні 12 червня

12 червня майже по всій країні буде сухо та спекотно, адже температура продовжить підійматись. Однак у кількох областях все ж пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 червня, у середу, майже у всіх областях України очікується суха та сонячна погода. Лише на заході пройдуть короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень складе до +30, а на сході та півдні навіть до +34.

У Києві 12 червня суттєвих опадів не прогнозується, повітря вдень підійметься до +31+33.

Прогноз погоди на 12 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +30+32

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+31

Черкаси +30+31

Миколаїв +31+33

Одеса +32+34

Херсон +31+33

Полтава +32+34

Суми +31+33

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

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