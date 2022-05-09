Яку погоду очікувати в Україні 10 травня: від невеликих дощів до похолодання

10 травня в Україні почне відступати волога погода, але у кількох областях все ще можливі незначні дощі. Детальний прогноз на вівторок по містах читайте далі.

10 травня, у вівторок, у більшості областей втримається сонячна та суха погода. Тільки у Карпатах, на Закарпатті, а також на північному сході країни пройдуть дощі, які ввечері захоплять східні області повністю. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вітер у вівторок повіватиме з північного заходу, на Лівобережжі України його пориви досягатимуть сильних, до 15-20 метрів за секунду, включно з прибережними районами - хай безкомпромісні морські хвилі позаливають та позмивають усілякий непотріб від наших берегів. Впродовж дня 10-го травня потепліє до +15+19 градусів, на Закарпатті та на півдні Одеської області буде тепліше, до +18+22 градусів. Свіжішим очікується повітря в Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, +12+15 градусів, – поділилась вона.

У Києві 10 травня переважатиме суха та вітряна погода, вдень до +15. А вже у четвер, 12 травня, в країну прийде справді літня спека – до +20+28 градусів.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Кропивницький +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +16+18

Херсон +14+16

Сімферополь +16+18

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +12+14

Дніпро +14+16

Запоріжжя +13+15

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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