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війна

Яку погоду очікувати в Україні 10 травня: від невеликих дощів до похолодання

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Прогноз погоди на 10 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 10 травня 2022 в Україні / freestocks on Unsplash

10 травня в Україні почне відступати волога погода, але у кількох областях все ще можливі незначні дощі. Детальний прогноз на вівторок по містах читайте далі.

10 травня, у вівторок, у більшості областей втримається сонячна та суха погода. Тільки у Карпатах, на Закарпатті, а також на північному сході країни пройдуть дощі, які ввечері захоплять східні області повністю. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вітер у вівторок повіватиме з північного заходу, на Лівобережжі України його пориви досягатимуть сильних, до 15-20 метрів за секунду, включно з прибережними районами - хай безкомпромісні морські хвилі позаливають та позмивають усілякий непотріб від наших берегів. Впродовж дня 10-го травня потепліє до +15+19 градусів, на Закарпатті та на півдні Одеської області буде тепліше, до +18+22 градусів. Свіжішим очікується повітря в Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, +12+15 градусів, – поділилась вона.

У Києві 10 травня переважатиме суха та вітряна погода, вдень до +15. А вже у четвер, 12 травня, в країну прийде справді літня спека – до +20+28 градусів.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 10 травня: від невеликих дощів до похолодання - фото 504951
  • Ужгород +20+22
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Кропивницький +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +16+18
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +12+14
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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