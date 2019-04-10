Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня

  • 6
Погода на сьогодні, 10 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 10 квітня, в Україні

10 квітня в Україну прийде нова хвиля дощів, а у деяких областях продовжиться зниження температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 квітня, у середу, в Україні переважатиме хмарна і волога погода. Дощі оминуть тільки частково Львівщину, Рівненщину, Донеччину, Луганщину та Черкащину. Найхолодніше буде на заході, де середня температура сягне до +11+16, а найтепліше на сході — до +19+21.

У Києві 10 квітня вдень дощитиме, вітер північно-східний 5-10 м/с, повітря прогріється до +15+17.

Прогноз погоди на 10 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня - фото 319775
  • Ужгород +18+20
  • Львів +10+12
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +12+14
  • Херсон +16+18
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • 07 квітня, 17:50
  • 782
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • 08 квітня, 19:04
  • 1342
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1381052
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події