Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня

Погода на сьогодні, 10 квітня, в Україні

10 квітня в Україну прийде нова хвиля дощів, а у деяких областях продовжиться зниження температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 квітня, у середу, в Україні переважатиме хмарна і волога погода. Дощі оминуть тільки частково Львівщину, Рівненщину, Донеччину, Луганщину та Черкащину. Найхолодніше буде на заході, де середня температура сягне до +11+16, а найтепліше на сході — до +19+21.

У Києві 10 квітня вдень дощитиме, вітер північно-східний 5-10 м/с, повітря прогріється до +15+17.

Прогноз погоди на 10 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +10+12

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +17+19

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +16+18

Черкаси +18+20

Миколаїв +16+18

Одеса +12+14

Херсон +16+18

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +17+19

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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