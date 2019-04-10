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Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
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10 квітня в Україну прийде нова хвиля дощів, а у деяких областях продовжиться зниження температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 квітня, у середу, в Україні переважатиме хмарна і волога погода. Дощі оминуть тільки частково Львівщину, Рівненщину, Донеччину, Луганщину та Черкащину. Найхолодніше буде на заході, де середня температура сягне до +11+16, а найтепліше на сході — до +19+21.
У Києві 10 квітня вдень дощитиме, вітер північно-східний 5-10 м/с, повітря прогріється до +15+17.
Прогноз погоди на 10 квітня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +10+12
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +11+13
- Рівне +10+12
- Луцьк +10+12
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +14+16
- Житомир +14+16
- Чернігів +16+18
- Черкаси +18+20
- Миколаїв +16+18
- Одеса +12+14
- Херсон +16+18
- Полтава +18+20
- Суми +17+19
- Харків +19+21
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +19+21
- Луганськ +19+21
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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