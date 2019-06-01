Яку погоду очікувати в Україні 1 червня

У перший день літа, 1 червня, кілька областей України накриють дощі з грозами, а на решті території буде спекотно та сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 червня, у суботу, негода очікується на частині країни. У більшості північних та центральних областей, а також на Прикарпатті, Харківщині, Миколаївщині та Одещині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с та град. У решті областей без відчутних опадів.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +28. У Києві 1 червня до +25+27, періодичний дощ.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +24+26

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +31+33

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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