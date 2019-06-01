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Яку погоду очікувати в Україні 1 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

У перший день літа, 1 червня, кілька областей України накриють дощі з грозами, а на решті території буде спекотно та сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 червня, у суботу, негода очікується на частині країни. У більшості північних та центральних областей, а також на Прикарпатті, Харківщині, Миколаївщині та Одещині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с та град. У решті областей без відчутних опадів.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +28. У Києві 1 червня до +25+27, періодичний дощ.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 1 червня - фото 331022
  • Ужгород +22+24
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +31+33
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

Читайте також: Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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