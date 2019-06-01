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Яку погоду очікувати в Україні 1 червня
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У перший день літа, 1 червня, кілька областей України накриють дощі з грозами, а на решті території буде спекотно та сухо. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 червня, у суботу, негода очікується на частині країни. У більшості північних та центральних областей, а також на Прикарпатті, Харківщині, Миколаївщині та Одещині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с та град. У решті областей без відчутних опадів.
Середня температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +28. У Києві 1 червня до +25+27, періодичний дощ.
Прогноз погоди на 1 червня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +22+24
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +22+24
- Житомир +24+26
- Чернігів +25+27
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +30+32
- Одеса +29+31
- Херсон +31+33
- Полтава +25+27
- Суми +24+26
- Харків +30+32
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
Читайте також: Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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