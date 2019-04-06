Яку погоду очікувати 6 квітня в Україні

6 квітня погода в Україні відзначиться потеплінням та посиленням вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 квітня, у суботу, майже по всій Україні після нічних 0+2 очікується тепла та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +12+15, а на Закарпатті навіть до +18+20, однак там можливі незначні дощі. Також синоптики попереджають про пориви вітру до 7-12 м/с.

У Києві 6 квітня прогнозується суха погода, вдень повітря прогріється до +14+16.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +12+14

Херсон +15+17

Полтава +12+15

Суми +12+15

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +13+15

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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