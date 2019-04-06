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Яку погоду очікувати 6 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 6 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 6 квітня, в Україні

6 квітня погода в Україні відзначиться потеплінням та посиленням вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 квітня, у суботу, майже по всій Україні після нічних 0+2 очікується тепла та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +12+15, а на Закарпатті навіть до +18+20, однак там можливі незначні дощі. Також синоптики попереджають про пориви вітру до 7-12 м/с.

У Києві 6 квітня прогнозується суха погода, вдень повітря прогріється до +14+16.

Прогноз погоди на 6 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати 6 квітня в Україні - фото 319224
  • Ужгород +18+20
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +12+14
  • Херсон +15+17
  • Полтава +12+15
  • Суми +12+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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