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Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 19 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 19 квітня, в Україні

19 квітня в Україні відчутно покращиться погода, адже температура повітря поступово підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 квітня, у п'ятницю, майже по всій країні втримається малохмарна та тепла погода. Лише на півночі, півдні та у центрі можливі незначні опади у вигляді дощів. Середня температура повітря складе +10+12, також посилиться вітре до 7-12 м/с.

У Києві 19 квітня вдень дощитиме, а повітря прогріється до +12+14.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні - фото 322003

  • Ужгород +17+19
  • Львів +14+16
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +12+14
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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