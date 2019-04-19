Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 19 квітня, в Україні

19 квітня в Україні відчутно покращиться погода, адже температура повітря поступово підійметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 квітня, у п'ятницю, майже по всій країні втримається малохмарна та тепла погода. Лише на півночі, півдні та у центрі можливі незначні опади у вигляді дощів. Середня температура повітря складе +10+12, також посилиться вітре до 7-12 м/с.

У Києві 19 квітня вдень дощитиме, а повітря прогріється до +12+14.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +14+16

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +11+13

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +11+13

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +12+14

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

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