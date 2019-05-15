Яку погоду чекати в Україні 16 травня

16 травня Україна опиниться серед найтепліших європейських країн, однак у кількох областях затримаються дощі. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

16 травня, у четвер, в країну прийде нова порція тепла, що зробить Україну однією із найтепліших у Європі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У наших східних областях та у південній частині температура повітря досягатиме завтра +25+29 градусів, а подекуди навіть і +30 градусів! На решті території України також – не січень, вдень очікується +20+26 градусів, на Заході +17+22 градуси", – додала вона.

Дощі та грози 16 травня пройдуть у західних областях, а також місцями на Одещині, Житомирщині, Київщині та Вінниччині. У Києві 16 травня прогнозується тепла погода до +23+25, можливий дощ. А вже на вихідних опади відступлять.

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