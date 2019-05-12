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Яку погоду чекати в Україні 12 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

12 травня, у День матері, в Україні втримається ледь не найтепліша погода з усіх країн Європи. Детально про погоду на сьогодні читайте далі.

12 травня, у неділю, після різких перепадів температури та опадів у більшості областей буде суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У більшості наших областей завтра вдень передбачається +18+24 градуси, в Криму та на Одещині +15+20 градусів. У Києві неділя – з періодичними дощами, місцями з грозами. Температура повітря комфортна, височенька – вдень +18+20 градусів. І ночі вже тепліші, +10+13 градусів", – поділилась вона.

Однак вже в на початку нового тижня температура на заході дещо знизиться, а місцями пройдуть дощі з грозами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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