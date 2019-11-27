Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає!

  • 82
Не будьте такими сумними, як Гомер Сімпсон на цій картинці - фото 1
Не будьте такими сумними, як Гомер Сімпсон на цій картинці

Іноді життя здається суцільною журбою: робота дістала, вдома купу проблем, ще й погода не тішить... У такі моменти ми радимо вам зробити глибокий вдих і подивитися на добірку фотографій природи. Після перегляду знімків ви й забудете, що вас довело!

Починаємо із чудового сукулента, який вражає своєю симетричністю

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370554

А ось бездоганне відображення, яке можна розглядати хвилинами

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370555

Просто подивіться на цей приголомшливий градієнт осіннього листя

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370556

Ця лижня взагалі не потребує коментарів

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370557

Ідеальний захід сонця милує око

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370558

Доведено, що цей асортимент барвистих грибів заспокоює нерви

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370561

А тут приголомшливий поперечний переріз показує різні, але однаково захопливі краєвиди

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370560

Якщо вам сподобалося попереднє фото, то ви точно оціните 50 відтінків цих сутінків

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370563

Хто знав, що ідеальне розташування дерев може бути таким приємним для ока

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370564

Те ж саме можна сказати про червону капусту, яка заворожує своїми візерунками

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370565

Подивіться на маленьку сову, яка ідеально вписується в дупло дерева

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370566

Подобається? А тепер подивіться на цю плюшеву корову з ідеальною шерстю

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370567

Не забудьте поглянути на панцир черепахи із заспокійливим візерунком

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370568

А може, ви відчуєте спокій від цього ідеально круглого каменя?

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370569

Цей крихітний помідор просто досконалість

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370571

А ці маленькі краплі остаточно піднімуть вам настрій!

Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає! - фото 370570

Читайте також: Так виглядає єдина у світі коричнева панда

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 619
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7038
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 4835
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне