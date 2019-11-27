Якщо вас усе дістало, просто подивіться ці заспокійливі фото – і вам покращає!

Не будьте такими сумними, як Гомер Сімпсон на цій картинці

Іноді життя здається суцільною журбою: робота дістала, вдома купу проблем, ще й погода не тішить... У такі моменти ми радимо вам зробити глибокий вдих і подивитися на добірку фотографій природи. Після перегляду знімків ви й забудете, що вас довело!

Починаємо із чудового сукулента, який вражає своєю симетричністю

А ось бездоганне відображення, яке можна розглядати хвилинами

Просто подивіться на цей приголомшливий градієнт осіннього листя

Ця лижня взагалі не потребує коментарів

Ідеальний захід сонця милує око

Доведено, що цей асортимент барвистих грибів заспокоює нерви

А тут приголомшливий поперечний переріз показує різні, але однаково захопливі краєвиди

Якщо вам сподобалося попереднє фото, то ви точно оціните 50 відтінків цих сутінків

Хто знав, що ідеальне розташування дерев може бути таким приємним для ока

Те ж саме можна сказати про червону капусту, яка заворожує своїми візерунками

Подивіться на маленьку сову, яка ідеально вписується в дупло дерева

Подобається? А тепер подивіться на цю плюшеву корову з ідеальною шерстю

Не забудьте поглянути на панцир черепахи із заспокійливим візерунком

А може, ви відчуєте спокій від цього ідеально круглого каменя?

Цей крихітний помідор просто досконалість

А ці маленькі краплі остаточно піднімуть вам настрій!

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