Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня

Останні травневі вихідні цьогоріч, на відміну від попередніх років, будуть дощові та похмурі. І хоча літо 2020 вже на носі, теплі та сонячні дні до нас не поспішають. До вашої уваги прогноз погоди на 30-31 травня.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на вихідних в більшості областей України очікується волога погода із періодичними дощами різної інтенсивності.

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У суботу, 30 травня, Україну накриє циклон Isolde, який принесе дощі, місцями з грозами на Сході та сильним вітром у західних, східних областях і на Півдні. Діденко наголошує, що найбільш інтенсивними будуть опади завтра вздовж північного кордону.

Циклон Isolde

У неділю, 31 травня, дощі трохи розтягне проясненнями у північних областях України. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях – 9-14 градусів з позначкою "плюс". Найтепліше буде на Сході та Півдні: +18+22 градуси.

Загалом у денні години на вихідних стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15+19 градусів.

Погода у Києві 30 травня також буде дощовою, а 31 травня в столицю прийдуть періодичні дощі, які чергуватимуться із проясненнями, тобто, ситуація трохи вирівняється. Температура повітря сягатиме вночі +10+12 градусів, вдень +15+17 градусів.

Карта опадів

"Враховуючи густу насиченість вологою повітря та вже тепліші ночі, формуються тумани. А оскільки машин зараз – така ж перенасиченість, як і вологи, то водіям потрібна особлива обережність на дорогах", – застерігає синоптикиня.

Потепління, але не сухий антициклон, прийде в Україну на наступному тижні.

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