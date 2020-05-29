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Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
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Останні травневі вихідні цьогоріч, на відміну від попередніх років, будуть дощові та похмурі. І хоча літо 2020 вже на носі, теплі та сонячні дні до нас не поспішають. До вашої уваги прогноз погоди на 30-31 травня.
За словами синоптикині Наталки Діденко, на вихідних в більшості областей України очікується волога погода із періодичними дощами різної інтенсивності.
До теми: Яким буде літо 2020 року
У суботу, 30 травня, Україну накриє циклон Isolde, який принесе дощі, місцями з грозами на Сході та сильним вітром у західних, східних областях і на Півдні. Діденко наголошує, що найбільш інтенсивними будуть опади завтра вздовж північного кордону.
У неділю, 31 травня, дощі трохи розтягне проясненнями у північних областях України. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях – 9-14 градусів з позначкою "плюс". Найтепліше буде на Сході та Півдні: +18+22 градуси.
Загалом у денні години на вихідних стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15+19 градусів.
Погода у Києві 30 травня також буде дощовою, а 31 травня в столицю прийдуть періодичні дощі, які чергуватимуться із проясненнями, тобто, ситуація трохи вирівняється. Температура повітря сягатиме вночі +10+12 градусів, вдень +15+17 градусів.
"Враховуючи густу насиченість вологою повітря та вже тепліші ночі, формуються тумани. А оскільки машин зараз – така ж перенасиченість, як і вологи, то водіям потрібна особлива обережність на дорогах", – застерігає синоптикиня.
Потепління, але не сухий антициклон, прийде в Україну на наступному тижні.
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