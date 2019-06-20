Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України

20 червня спека в Україні продовжить посилюватися, лише в кількох областях буде свіжіше завдяки періодичним дощам з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 червня, у четвер, майже у всіх областях очікується сонячна та суха погода, лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +29+33, а до кінця тижня досягне позначки у +35.

У Києві 20 червня буде також гаряче та малохмарно, повітря вдень прогріється до +30+32.

Прогноз погоди на 20 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +27+29

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +31+33

Полтава +29+31

Суми +29+31

Харків +30+32

Дніпро +32+34

Запоріжжя +31+33

Донецьк +28+30

Луганськ +30+32

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