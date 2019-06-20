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Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
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20 червня спека в Україні продовжить посилюватися, лише в кількох областях буде свіжіше завдяки періодичним дощам з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 червня, у четвер, майже у всіх областях очікується сонячна та суха погода, лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +29+33, а до кінця тижня досягне позначки у +35.
У Києві 20 червня буде також гаряче та малохмарно, повітря вдень прогріється до +30+32.
Прогноз погоди на 20 червня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +27+29
- Чернівці +28+30
- Івано-Франківськ +28+30
- Тернопіль +27+29
- Рівне +29+31
- Луцьк +28+30
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +29+31
- Житомир +29+31
- Чернігів +29+31
- Черкаси +29+31
- Миколаїв +31+33
- Одеса +28+30
- Херсон +31+33
- Полтава +29+31
- Суми +29+31
- Харків +30+32
- Дніпро +32+34
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +28+30
- Луганськ +30+32
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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