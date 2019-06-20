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Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

20 червня спека в Україні продовжить посилюватися, лише в кількох областях буде свіжіше завдяки періодичним дощам з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 червня, у четвер, майже у всіх областях очікується сонячна та суха погода, лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +29+33, а до кінця тижня досягне позначки у +35.

У Києві 20 червня буде також гаряче та малохмарно, повітря вдень прогріється до +30+32.

Прогноз погоди на 20 червня у містах України:

Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України - фото 335336
  • Ужгород +27+29
  • Львів +27+29
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +31+33
  • Полтава +29+31
  • Суми +29+31
  • Харків +30+32
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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