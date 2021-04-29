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Яким знакам Зодіаку варто уникати токсичних людей 29 квітня
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29 квітня стане сприятливим днем для очищення та відновлення енергії, а деяким людям варто остерігатись негативу і тих, хто його приносить. Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, яким дуже важливо відстоювати власні кордони сьогодні.
29 квітня, у четвер, цим трьом знакам Зодіаку варто особливо обачно ставитись до спілкування з людьми, яких можна назвати токсичними, передає ТСН. Сьогодні через такий негатив можна втратити всі сили та бажання рухатись до цілей.
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- Телець. Представники цього знаку звикли правильно розподіляти свій час та сили. Тому навколо них часто бувають люди, які готові посмикати за найменш приємні теми просто для того, щоб почуватись краще. Але Тельців не варто злити, адже вони повертають сторицею все, що отримують від оточення. Сьогодні ж така ситуація може трапитись з високою ймовірністю.
- Рак. Дуже емоційні та душевні люди цього знаку Зодіаку часто переоцінюють людей. Тому часто стикаються з образами та сварками через черствість інших. Але сьогодні навіть найближчі можуть стати токсичними і наговорити Ракам зайвого. Тож варто усіляко уникати надто серйозних розмов.
- Стрілець. Енергійні та позитивні Стрільці постійно викидають свій запал кудись, а сьогодні цим можуть скористатись токсичні особи. Велика ймовірність того, що уникнути зустрічі з ними не вдасться, тому важливо вміти відстоювати свою думку та не дозволяти собі дратуватись через дурню.
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