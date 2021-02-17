На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яким знакам Зодіаку варто уникати брехні 17 лютого
-
- 59
17 лютого стане доволі активним та позитивним днем для більшості знаків Зодіаку, але комусь для успіху варто відмовитись від будь-яких спроб обдурити інших. Астрологи розповіли, кому сьогодні краще відмовитись від навіть маленької брехні.
Рак. Хоч представники цього знаку Зодіаку і дуже рідко погоджуються на брехню, але сьогодні вона може здаватись порятунком для покращення ситуації в стосунках. Важливо розуміти, що обман ніколи не допомагає, тож може стати лише гірше. Блага ціль не повинна змушувати вас йти проти принципів.
І ще: Гороскоп на 17 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Козеріг. Такі люди не просто не полюбляють брехати, а й не вміють це робити. Тому не дивно, що сьогодні зайві слова можуть змусити їх швидко пошкодувати про сказане. Тому обдумуйте все, що плануєте висловити вголос, адже від цього залежать стосунки з оточенням. В іншому випадку скандал гарантовано.
Водолій. Ось хто частенько каже неправду, навіть без особливих роздумів та причин для цього. Така спонтанність регулярно приносить їм не найкращі наслідки, але представники цього знаку Зодіаку й самі не завжди можуть пояснити причину, чому "прикрашають" ситуацію або вигадують щось з повітря. 17 лютого теж не варто надто легковажно ставитись до своїх слів, адже це позначиться на довірі до вас.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Американка вирішила поїсти на вулиці в мороз, і ось що вийшло (відео)
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
14:20Адаптивний карантин в Україні: що зміниться з 24 лютого
-
13:55Реперка Cardi B показала гарячі форми у зухвалому костюмі
-
13:33Вакцинація від COVID-19 в Україні: у МОЗ запустили спеціальний сайт
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:54Dota стане серіалом: Netflix показав трейлер нового аніме
-
12:29Що обов'язково робити перед кожною пробіжкою
-
11:53Яким знакам Зодіаку варто уникати брехні 17 лютого
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
10:57Сексуальна і сором'язлива: Кім Кардашян показала фото в бікіні
-
10:23Армія коргі в снігу підкорила мережу: кумедне відео
-
09:53Погода в Україні 17 лютого: у яких областях прогнозується сніг
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:55Тест на старість: як виглядає жест "сфотографуй" у різних поколінь (відео)
-
08:29Яка харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці
-
07:59У Канаді пройшов найдовший хокейний матч в історії
-
07:30Новий Tesla Roadster отримає один, але унікальний двірник
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
22:05Розтин покаже 2 сезон 1 серія: дивитись онлайн новий серіал на ICTV
-
21:4980-річному рознощику газет подарували електровелосипед: він передумав іти на пенсію
-
21:1917 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Учені розповіли, як відповідати на запитання, щоб вам завжди вірили
-
20:21Інсайдери розкрили солодку назву операційної системи Android 12
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
19:50Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому