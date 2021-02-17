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Яким знакам Зодіаку варто уникати брехні 17 лютого

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Кому не можна брехати 17 лютого - фото 1
Кому не можна брехати 17 лютого

17 лютого стане доволі активним та позитивним днем для більшості знаків Зодіаку, але комусь для успіху варто відмовитись від будь-яких спроб обдурити інших. Астрологи розповіли, кому сьогодні краще відмовитись від навіть маленької брехні.

Рак. Хоч представники цього знаку Зодіаку і дуже рідко погоджуються на брехню, але сьогодні вона може здаватись порятунком для покращення ситуації в стосунках. Важливо розуміти, що обман ніколи не допомагає, тож може стати лише гірше. Блага ціль не повинна змушувати вас йти проти принципів.

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Козеріг. Такі люди не просто не полюбляють брехати, а й не вміють це робити. Тому не дивно, що сьогодні зайві слова можуть змусити їх швидко пошкодувати про сказане. Тому обдумуйте все, що плануєте висловити вголос, адже від цього залежать стосунки з оточенням. В іншому випадку скандал гарантовано.

Яким знакам Зодіаку варто уникати брехні 17 лютого - фото 448149

Водолій. Ось хто частенько каже неправду, навіть без особливих роздумів та причин для цього. Така спонтанність регулярно приносить їм не найкращі наслідки, але представники цього знаку Зодіаку й самі не завжди можуть пояснити причину, чому "прикрашають" ситуацію або вигадують щось з повітря. 17 лютого теж не варто надто легковажно ставитись до своїх слів, адже це позначиться на довірі до вас.

Яким знакам Зодіаку варто уникати брехні 17 лютого - фото 448150

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Джерело: ТСН
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