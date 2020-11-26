Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Яким знакам Зодіаку не можна себе шкодувати 26 листопада

  • 0
Кому не можна жаліти себе 26 листопада - фото 1
Кому не можна жаліти себе 26 листопада

26 листопада у представників деяких знаків Зодіаку виникне нестримне бажання образитись на світ та влаштувати час для роздумів про те, як їм себе шкода. Астрологи розповіли, кому не варто так сьогодні робити, щоб не відлякати позитивні зміни у житті.

Інколи важливо робити перерви для того, щоб зрозуміти, що відбувається навколо і чому ви почуваєтесь не найкраще. Але 26 листопада деяким знакам Зодіаку заборонено шкодувати себе, адже це може негативно позначитись на їхньому житті.

І ще: Гороскоп на 26 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Рак. Люди цього знаку і так дуже багато часу приділяють своїм думкам, тож раптовий приступ жалю до себе може затягнутись. А це не найкраще вплине на стан справ та на самопочуття. Тому їм пора навчитись відпускати зайві емоції та більше вірити у те, що попереду лише круті та хороші моменти. Бути добрим до себе – нормально, але картати себе за обставини – ні.

Яким знакам Зодіаку не можна себе шкодувати 26 листопада - фото 436660

Стрілець. Хоч представники цього знаку Зодіаку дуже співчутливі до інших і рідко згадують про свою скромну персону, але сьогодні у них виникне бажання піддатись хвилі всіх неприємних моментів, які трапились за останній час. Але навіть хвилинна слабкість сьогодні може перерости у щось значно більше та зовсім неприємне. Дозвольте собі розслабитись вдома, а на роботі проявіть свої найкращі риси.

Козеріг. ще один знак Зодіаку, який дуже рідко себе шкодує, адже не має на це вільного часу. Вони постійно у потоці справ, на шляху до цілей та в нових ідеях. Але саме такий режим життя і може призвести до того, що в один день їм захочеться просто забути про все та сумувати. Тому краще регулярно присвячувати вихідні внутрішній гармонії, а не справам, адже ви самі обрали такий шлях.

Яким знакам Зодіаку не можна себе шкодувати 26 листопада - фото 436661

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: ТСН
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1939
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 233
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2673898
Загрузка...
Новини