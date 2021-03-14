Яким знакам Зодіаку не можна бути жадібними 14 березня

14 березня стане доволі продуктивним та яскравим днем для більшості знаків Зодіаку, але деяким з них категорично не можна проявляти скупість. Астрологи розповіли, кому жадібність сьогодні може лише зашкодити.

Діва. Представники цього знаку Зодіаку дуже раціональні та до всіх покупок ставляться доволі розважливо. У стосунках їм легше поділитись хорошою порадою, а не фінансами.

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Сьогодні Діви також міцно триматимуть свій гаманець, але не варто надто сильно утискати свої бажання. Щоб фінансовий стан завжди був хорошим, не варто проявляти скупість.

Козеріг. Ось хто також доволі серйозно ставиться до покупок та фінансової допомоги іншим. Якщо їм здається якась покупка просто розвагою чи пустою тратою грошей, то вони ніколи на неї не погодяться. Але навіть маленькі приємні дрібниці здатні відчутно покращувати життя, тому інколи варто дозволяти собі витрачати гроші на себе та на інших.

Риби. Такі люди з легкістю готові віддати останнє, щоб допомогти близьким. Але інколи прохання інших людей може бути завеликим навіть для таких добрих людей. Можливо, прокинеться внутрішня скнара, тому важливо тверезо оцінити ситуацію і лише тоді приймати рішення щодо матеріальної підтримки.

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