Яким знакам Зодіаку краще обмежити коло спілкування 9 січня

9 січня може видатись не найкращим днем для кількох знаків Зодіаку, оскільки навколо них будуть зайві плітки, суперечки та беззмістовні розмови. Тому астрологи розповіли, кому сьогодні краще уникати контактів з малознайомими та неприємними людьми.

Близнюки. Хоч вам і легко завести розмову з будь-ким, але сьогодні краще не користуватись цим своїм умінням. 9 січня не той день, коли вам захочеться вливатись у нове коло та заводити друзів. Далеко не всі, хто з вами знайомиться, має хороші наміри та чисте серце. Тому краще уникати нових людей, якщо ви зовсім нічого про них не знаєте.

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Водолій. Представники цього знаку настільки полюбляють нові емоції та враження, що часто видаються надто легковажними. Вас легко підкорити цікавою особистістю чи незвичайною зовнішністю, що дозволяє швидко вписати людину у перелік друзів. Але насправді краще не дозволяти "новизні" вдягати на вас рожеві окуляри та підпускати до себе кожного.

Риби. Ці романтичні персони легко ведуться на маніпуляції оточення, адже обіцянка вічного кохання та кілька красивих жестів змусять Риб забути про все на світі. Тому не забувайте вмикати холодний розум та аналізувати вчинки інших. Сьогодні краще утриматись від надто спокусливих пропозицій.

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