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Гороскоп на 9 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Ранок цього видасться не надто продуктивним, тому його з чистою совістю можна присвятити байдикуванню, а ось друга половина дня відмінно підходить для спілкування та інтелектуальної роботи. Складуться умови для досліджень, програмування, роботи з документами і текстами. Вдалий момент для викладачів та абітурієнтів, для лекторів, журналістів чи коментаторів.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У першій половині дня Овни будуть схильні лінуватися. Можлива підвищена емоційність і чуттєвість. Друга половина дня додасть енергії, товариськості і цікавості, дозволить розширити область пошуків і порівнянь. Це вдалий час для поїздок, для контактів з іноземцями і розширення зв'язків за кордоном, для початку тривалого навчання або системної дослідницької роботи.
Телець
Доля дає вам шанс поліпшити своє фінансове становище. День складається сприятливо, тому ви зможете проявити себе у різних сферах діяльності. Необхідно серйозніше ставитися до своїх робочих обов'язків. Це дозволить дещо покращити фінансовий стан. Можливо, ви отримаєте значну суму, яку краще вкласти у вигідні проєкти.
Близнюки
Ви багато встигнете зробити, якщо не будете ставити перед собою занадто складних завдань. У кінці дня зірки радять активніше розширювати коло знайомств, не відмовлятися від запрошень, відвідувати дружні вечірки. Там ви можете познайомитися з цікавими людьми.
Рак
Першу половину цього дня Ракам краще використовувати для пасивного відпочинку. Зірки радять нікуди не поспішати і перенести всі клопоти на другу частину доби. З наближенням вечора навколо вас активізується життя, з'являться нові турботи, надійдуть новини, зав'яжуться розмови. Можуть вимагати уваги вихованці. Можливі новини від колег або друзів, які опинилися у смішній або складній ситуації.
Лев
Сьогодні ваш життєвий потенціал перебуває на невисокому рівні, що не дозволить проявити ділові і організаторські здібності досить широко. Не намагайтеся зараз досягти нових рубежів, не ставте глобальних завдань. Зірки не рекомендують також поки міняти місце роботи або шукати додатковий заробіток в інших сферах діяльності – вірогідні обман або нездійснені надії.
Діва
У цей період не виключені сварки і дрібні побутові негаразди. Намагайтеся менше обговорювати свої справи з малознайомими людьми. Проте на роботі можливе підвищення або збільшення зарплати. Гарний час для занять домашніми справами, благоустрою свого житла.
Терези
Терези не помиляться, якщо не стануть нікуди поспішати вранці і відкладуть всі свої справи до другої половини дня. Сьогодні це найкращий час для поїздок, контактів, навчання, переговорів, наукової роботи, спілкування з іноземцями. Якщо зараз ви прив'язані до будинку або офісу, в цей час вам буде легше організувати собі заміну або допомогу.
Скорпіон
Важкий день, несприятливий для укладення угод, покупок і з'ясування відносин, складних операцій. Імовірність пригніченого стану і нервозності. Вам краще зібратися з думками, а життя саме підкаже потрібний вихід із ситуації. У другій половині дня скасуйте всі візити, не шкодуйте часу для сну.
Стрілець
Багатьом Стрільцям доведеться взяти на себе частину чужих справ. Можна допомогти, проте не слід дозволяти сідати собі на шию. Увечері комусь із родичів може захотітися з'ясувати стосунки. Не піддавайтеся на провокації. Цей день вдалий для любовних відносин і романтичних знайомств.
Козеріг
У першій половині дня Козероги можуть розслабитися, коритися інтуїції або настрою – але в другій їм краще зібратися з думками і зайнятися вивченням актуальних даних. Залежно від цілей, вашу увагу може привернути професійна, фінансова, медична або інша інформація. Можливий підвищений інтерес до прогнозів та міжнародних новин.
Водолій
День символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі та помилки у виборі партнерів. Інтуїція матиме тенденцію до ослаблення. Вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Ймовірно, загальне незадоволення і бажання відмовитися від обридлих буднів. Не піддавайтеся негативним думкам і почуттям. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму.
Риби
У цей день грамотно розподіляйте навантаження, інакше до вечора відбудеться такий занепад сил, що вам доведеться забути про свої плани. Зараз у ваших порадах та участі потребуватимуть друзі або родичі. Якщо задумали велику покупку, зробіть її.
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