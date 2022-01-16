Яким буде ринок ноутбуків у 2022 році: прогноз аналітиків

Згідно з даними аналітичної компанії TrendForce, через ізоляцію, викликану пандемією, та пов'язане з нею збільшення попиту постачання ноутбуків у 2021 році досягло рекордного рівня 240 мільйонів штук. Але, згідно з прогнозами, у 2022 році на цей ринок очікує певне просідання.

Зараз, у міру вакцинації та зменшення кількості працівників, які працюють віддалено, очікується, що відповідний попит, спричинений пандемією, поступово слабшатиме. Про це свідчать дані аналітичної компанії TrendForce.

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Так, цього року обсяг відвантажень зменшиться на 3,3%, до 238 мільйонів штук. Наприклад, на Chromebook припадатиме приблизно 12,3% поставок, натомість у 2021 році на них припадало приблизно 15,2%. Динаміка поставок значно сповільнилася, що свідчить про зниження попиту, зумовленого переходом на віддалену роботу та навчання.

При цьому поступове повернення європейських та американських компаній до роботи в офісах, що спричинило хвилю заміни обладнання, призвело до підвищення попиту на ноутбуки у корпоративному сегменті. В результаті відвантаження ноутбуків у четвертому кварталі 2021 року досягло найвищого рівня за рік, склавши 64,6 мільйона одиниць.

Крім того, через гостру нестачу мікросхем виконання замовлень продовжиться в поточному кварталі. Тому очікується, що звичний міжсезонний спад буде коротким. У порівнянні із середнім щоквартальним зниженням на 15% у попередні роки, очікується, що цього року воно не перевищить 10%.

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