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Які знаки Зодіаку зіграють весілля у 2021 році

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Весілля - фото 1
Весілля / sosnovel

Давайте познайомимося з астрологічними прогнозами і дізнаємося, які знаки Зодіаку вийдуть заміж або одружаться у 2021 році!

Близнюки
Хороші новини для представників цього знака Зодіаку: відносини, які зав'яжуться в 2021 році, приречені на подальше весілля. Зорі впевнено пророкують Близнюкам глибокі почуття. А що, якщо у вас немає коханої людини? У рік Бика ви її точно зустрінете!

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Лев
Вас чекають не тільки короткочасні романи, але і великі почуття, які здатні привести до весілля. Який би сценарій не підготувала вам доля, відносини принесуть купу позитивних емоцій.

Козеріг
Зірки пророкують хороший роман, який цілком здатний перерости в щось більше, наприклад, укладення шлюбу. Створення сім'ї можливе, якщо в стосунках і спілкуванні з коханою людиною присутня гнучкість.

Терези
Налаштовуйтеся на низку коротких і насичених романів, адже в цьому році ви відчуєте всю хімію почуттів на собі. Однак, не поспішайте приймати важливі рішення, адже вік одруження по знаку Зодіаку у Терезів є одним з найбільш ранніх, через що союз буває нетривалим.

Скорпіон
Вдалим для нових знайомств стане 2021 рік і для Скорпіонів. Вони зможуть здійснити всі задумані раніше плани і знайти сили для пошуку другої половини. Сором'язливим Скорпіонам зорі радять побороти свою нерішучість.

Водолій
У рік Бика Водолії, які не у шлюбі, зрозуміють, що той, хто уготований їм долею, був завжди поруч. Хто не одружиться в 2021, не поспішайте засмучуватися, весілля чекає на представників цього знака Зодіаку вже наступного року.

Які знаки Зодіаку зіграють весілля у 2021 році - фото 442805

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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