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Гороскоп на 12 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні є можливість з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити розпочаті. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, надайте значення своїм снам!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, у розв'язанні багатьох питань ви схильні проявляти ідеалізм або надмірну самовпевненість, не враховуючи те, що очевидно для ваших співробітників, компаньйонів чи керівництва. Під впливом алкогольного сп'яніння ви можете прийняти неправильне рішення.
Телець
Тельці, сьогодні нерозумні спекуляції, фінансові операції або вкладення капіталу, а також зловживання розвагами можуть згубно позначитися на веденні справ, привести до втрат. Водночас це хороший день для того, щоб справити бажане враження. Але і ви можете потрапити під небажаний вплив.
Близнюки
Близнюки, сьогодні очікує успіх у творчій роботі та у всіх починаннях, де можуть стати в пригоді ваша інтуїція і психологічна проникливість. Якщо ви не втратите упевненості в собі та не спасуєте перед перешкодами, то зможете ще на крок наблизитися до виконання заповітного бажання.
Рак
Раки, сьогодні може виникнути потреба когось опікати, про когось піклуватися або просто робити добрі справи, які згодом окупляться сторицею. На любовному фронті можна очікувати нових блискучих перемог, але дуже важливо, щоб з переможеними ви чинили благородно і не зловживали їх закоханістю.
Лев
Леви, сьогодні у будь-яких заходах, пов'язаних з купівлею продажем нерухомості, ви повинні дотримуватися великої обережності та все перевіряти, щоб не стати жертвою недобросовісних аферистів. Як кажуть, сім разів відміряй, а один відріж.
Діва
Діви, сьогодні копаючись в дрібних, нехай навіть і важливих деталях, ви ризикуєте не розібратися в самій суті питання. Подивіться на все скоса і з деякої відстані, тоді ви зможете осягнути масштаби питання.
Терези
Терези, сьогодні ви зможете почати будь-яку складну справу. Ви будете цілком здорові, якщо не брати до уваги загальний пригнічений стан і деяку нервозність. Деякі, нарешті, знайдуть щось, що давно шукали. Непередбачена подія може призвести до серйозних конфліктів вдома.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні відмінні умови для активного відпочинку з сім'єю, для занять спортом. Багато хто буде сьогодні надто емоційним. Родичі допоможуть влаштуватися на цікаву і прибуткову роботу. Будьте обережнішими з отруйними речовинами, ретельно виконуйте дозування ліків.
Стрілець
Стрільці, сьогодні вас чекає занепад життєвих сил і творчої енергії. Ваша прямота і відвертість допоможуть розвіяти недомовленості. Спроби почати що-небудь нове не увінчаються успіхом, зустрічі, призначені на сьогодні, можуть зірватися. Вдало продовжаться тільки усталені любовні або сімейні стосунки.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви настільки будете поглинені власними проблемами та справами, що можете не звернути увагу на проблеми, що виникають в сім'ї. Так що, якщо ви не хочете пересваритися з усіма членами сім'ї, то повинні поводитися з ними більш м'яко, лояльно і поблажливо.
Водолій
Водолії, сьогодні постарайтеся піти від емоційних труднощів в сім'ї та в відносинах з протилежною статтю. Намагайтеся не витрачати грошей на задоволення, оскільки пізніше це може викликати фінансові труднощі. Вам краще відпочити та подбати про своє здоров'я.
Риби
Риби, сьогодні ви будете схильні надто різко реагувати на прохання і претензії з боку родичів, розцінюючи будь-яке їхнє побажання, як замах на свою свободу. Ясна річ, що така поведінка гармонії та миру в родині не сприятиме.
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