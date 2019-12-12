Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Які знаки Зодіаку одружаться у 2020 році

  • 68
Весілля - фото 1
Весілля / today

Що чекає на нас на любовному фронті у році Білого Сталевого Щура: зустрічі чи розставання?

Овен

Класні новини – в коханні у вас все супер. Є воно – нікуди не дінеться, немає ще – знайдеться. Білий Щур явно вирішив побалувати представників першого знака Зодіаку. Його ініціативу варто поважати, а тому постарайтеся проявити в романтичній сфері якомога більше чуйності. Чим глибше ви проникаєте в любовну атмосферу, живете нею, тим краще складається ваше спілкування з партнером і тим скоріше ви почуєте жадане "давай одружимось".

Це цікаво: Люди цих знаків Зодіаку найталановитіші з усіх

Телець

Вам не слід все ускладнювати в романтичному житті. Є ви, є людина, яка вам симпатична. Все так? Чудово! Тоді відтепер постарайтеся обходитися без натяків і недомовленостей. Будьте прямолінійною людиною, прагніть до простоти і ясності.

Терези

Якщо ви досі не знайшли другу половинку, то є хороші новини – в цьому році вона обов'язково знайдеться. Просто прагнете до спілкування з протилежною статтю, і все вийде. У стосунках все спокійно, кохана людина дуже постарається, щоб цей рік став для вас незабутнім, а може навіть і доленосним.

Водолій

Не соромтеся похвалитися і показати себе з кращого боку, якщо хочете отримати увагу протилежної статі. Тихонь рідко люблять, і зараз вам явно не вигідно скромничати. Тим більше, що життя обіцяє вам чимало любовних пригод, одна з яких закінчиться обручкою на пальці.

І ще: Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1040
Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
  • 10 грудня, 13:55
  • 235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1943899
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл