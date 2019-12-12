Які знаки Зодіаку одружаться у 2020 році

Що чекає на нас на любовному фронті у році Білого Сталевого Щура: зустрічі чи розставання?

Овен

Класні новини – в коханні у вас все супер. Є воно – нікуди не дінеться, немає ще – знайдеться. Білий Щур явно вирішив побалувати представників першого знака Зодіаку. Його ініціативу варто поважати, а тому постарайтеся проявити в романтичній сфері якомога більше чуйності. Чим глибше ви проникаєте в любовну атмосферу, живете нею, тим краще складається ваше спілкування з партнером і тим скоріше ви почуєте жадане "давай одружимось".

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Телець

Вам не слід все ускладнювати в романтичному житті. Є ви, є людина, яка вам симпатична. Все так? Чудово! Тоді відтепер постарайтеся обходитися без натяків і недомовленостей. Будьте прямолінійною людиною, прагніть до простоти і ясності.

Терези

Якщо ви досі не знайшли другу половинку, то є хороші новини – в цьому році вона обов'язково знайдеться. Просто прагнете до спілкування з протилежною статтю, і все вийде. У стосунках все спокійно, кохана людина дуже постарається, щоб цей рік став для вас незабутнім, а може навіть і доленосним.

Водолій

Не соромтеся похвалитися і показати себе з кращого боку, якщо хочете отримати увагу протилежної статі. Тихонь рідко люблять, і зараз вам явно не вигідно скромничати. Тим більше, що життя обіцяє вам чимало любовних пригод, одна з яких закінчиться обручкою на пальці.

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