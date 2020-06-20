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Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею
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Розповсюджувачі лотерей опублікували рейтинг найбільш везучих знаків Зодіаку. Може, це саме ви?
Отже, в 2019 році всього 730 осіб стали переможцями лотерей, з виграшем на суму понад 500 тисяч доларів. Найбільш везучими серед знаків зодіаку виявилися Діви, їх 13% серед переможців. А найменше вигравали Леви, 4%.
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Решта знаків розділилися в такому процентному співвідношенні:
- Раки, Близнюки 10%
- Козероги, Тельці 9%
- Стрільці, Риби, Овни, Терези 8%
- Водолії 7%
- Скорпіони 6%
Також два найбільших виграшів на суму 72 мільйони доларів минулого року виграли дві жінки знака Телець, і 28 мільйонів забрала жінка Діва. Однак не тільки знак Зодіаку, а й сама дата народження часто допомагає людям вигравати. Наприклад, є лотерея під назвою Зодіак, там треба вибрати числа, відповідні числу, місяцю і року. Люди часто вибирають пам'ятні дати.
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