Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею

Розповсюджувачі лотерей опублікували рейтинг найбільш везучих знаків Зодіаку. Може, це саме ви?

Отже, в 2019 році всього 730 осіб стали переможцями лотерей, з виграшем на суму понад 500 тисяч доларів. Найбільш везучими серед знаків зодіаку виявилися Діви, їх 13% серед переможців. А найменше вигравали Леви, 4%.

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Решта знаків розділилися в такому процентному співвідношенні:

Раки, Близнюки 10%

Козероги, Тельці 9%

Стрільці, Риби, Овни, Терези 8%

Водолії 7%

Скорпіони 6%

Також два найбільших виграшів на суму 72 мільйони доларів минулого року виграли дві жінки знака Телець, і 28 мільйонів забрала жінка Діва. Однак не тільки знак Зодіаку, а й сама дата народження часто допомагає людям вигравати. Наприклад, є лотерея під назвою Зодіак, там треба вибрати числа, відповідні числу, місяцю і року. Люди часто вибирають пам'ятні дати.

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