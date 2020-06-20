Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею

  • 33
Лото - фото 1
Лото / mann

Розповсюджувачі лотерей опублікували рейтинг найбільш везучих знаків Зодіаку. Може, це саме ви?

Отже, в 2019 році всього 730 осіб стали переможцями лотерей, з виграшем на суму понад 500 тисяч доларів. Найбільш везучими серед знаків зодіаку виявилися Діви, їх 13% серед переможців. А найменше вигравали Леви, 4%.

І ще: Гороскоп на 20 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Решта знаків розділилися в такому процентному співвідношенні:

  • Раки, Близнюки 10%
  • Козероги, Тельці 9%
  • Стрільці, Риби, Овни, Терези 8%
  • Водолії 7%
  • Скорпіони 6%

Також два найбільших виграшів на суму 72 мільйони доларів минулого року виграли дві жінки знака Телець, і 28 мільйонів забрала жінка Діва. Однак не тільки знак Зодіаку, а й сама дата народження часто допомагає людям вигравати. Наприклад, є лотерея під назвою Зодіак, там треба вибрати числа, відповідні числу, місяцю і року. Люди часто вибирають пам'ятні дати.

Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею - фото 411245

Це цікаво: Ці знаки Зодіаку збагатяться у липні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 271
Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
  • 16 червня, 17:21
  • 671
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 367
Загрузка...
Новини