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Які знаки Зодіаку найчастіше стають мільярдерами

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Щасливчик - фото 1
Щасливчик / pinterest

Найчастіше серед інших знаків Зодіаку мільярдерами можуть стати Діви, Овни, Водолії і Риби. Крім цих знаків, багатими можуть стати Козероги і Стрільці.

Діва

Найвищі шанси розбагатіти належать представникам саме цього знака. Щоб це якось довести, варто додати, що серед доларових мільярдерів близько 12% народилися саме під знаком Діви. Вони відрізняються працьовитістю, чарівністю і комунікабельністю.

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Овен і Водолій

А серед представників цих знаків теж є чимало мільярдерів – близько 8%. За словами астрологів, Водолії мають широкий кругозір, і вони дуже доброзичливі – це і допомагає їм домагатися хороших успіхів в житті. Овни мають рідкісне завзяття і працьовитість. Іноді вони бувають занадто прямолінійними, через це іншим можуть здатися злегка нетактовним. Але саме ці якості часто допомагають їм отримати бажане.

Риби

Серед мільярдерів теж є чимало Риб. Вони наполегливі й уперті, не бояться ризикувати і вміють маніпулювати людьми. Представники цього знака від природи мають гарну інтуїцію і у будь-якій ситуації (навіть дуже невигідній) зможуть обернути все на свою користь.

Які знаки Зодіаку найчастіше стають мільярдерами - фото 444757

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Джерело: tv.ua
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