Яка популярна звичка шкодить волоссю

Чимало жінок ледь не кожного дня допускаються цієї помилки у догляді за волоссям, що коштує їм красивої та довгої шевелюри. Ніколи так не робіть!

Регулярне використання різноманітних засобів догляду за волоссям не гарантує того, що зачіска завжди буде виглядати розкішною. Часто навіть значна кількість масок не допомагає відновити тьмяне та посічене волосся. Однією з причин такої ситуації є доволі поширена звичка серед жінок, яка віддаляє їх від довгого та живого волосся.

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Світові стилісти та перукарі не раз наголошували на правилах домашнього догляду, однак чомусь дівчата досі забувають про найпростішу річ після миття голови. І йдеться не про бальзам, маску чи термозахист, які також варто використовувати.

Річ у тому, що часто вологе волосся загортають в рушник та можуть так ходити доволі довго, займаючись своїми справами. Але зручність та навіть неймовірна м'якість рушників не виправдовує того, що волосся швидко позбувається вологи, втрачає блиск і стає ламким.

Тому не варто тривати вологе волосся у рушнику більш як 5 хвилин, якщо не хочете отримати не найкрасивішу і не найздоровішу шевелюру.

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