На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
- 576
Для того, щоб бути по-справжньому хорошим у сексі, потрібен індивідуальний підхід, трішки фантазії, а ще не слід забувати про те, що потрібно бути самим собою.
Сексолог, засновник сайту з літературою про секс, автор численних книг, присвячених тим же питанням інтиму Ієн Кернер, розповідає, як зробити секс незабутнім. Він упевнений, що для цього достатньо буде прислухатися до п'яти його ключових порад.
І ще: Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму
"Суфле на сковорідці"
Сексолог Емілі Нагосскі порівняла чоловіків з коробкою передач – включив, поїхав, дістався до пункту призначення. Дами в її багатій фантазії – суфле: залежать від інгредієнтів. Тому універсального рецепта "як довести жінку до оргазму" немає.
Ясно тільки одне: "Якщо суфле не тане, наче масло на сковорідці, його потрібно довше смажити".
Комфорт і розслабленість
Сексологи рекомендують починати статевий акт тоді, коли жінка повністю розслаблена.
Нідерландські експерти додали: "Чим ближче дівчина до оргазму, тим більше дезактивується робота зон кори головного мозку, що відповідають за почуття страху і тривоги".
Сексологи впевнені: цей процес іноді приносить навіть більше задоволення, ніж сам оргазм. У чоловіків активність цих зон під час сексу ніяк не змінюється.
Дівчата бувають різні...
До кожної жінки потрібен індивідуальний підхід. Старі, нажиті сексуальним досвідом і непосильною працею трюки працюють не завжди. Тому не дивуйтеся, якщо після першого інтиму вона так і не досягла фіналу. Одні дами люблять недбалі поцілунки, інші шаленіють від торкання грудей, треті займаються сексом тільки в позі місіонера... Всіх варіантів не злічити. Пробуйте, шукайте – і обов'язково знайдете.
Щось нове
Якщо вам вдалося знайти вдалий варіант – не забувайте його удосконалювати та видозмінювати, щоб їй не було нудно наступного разу. Якщо ваша партнерка не вельми захоплюється експериментами, використайте пораду лікаря Гарольда Леітенберга: "Під час сексу уявляйте, що робите це з іншою жінкою".
Будь собою
Не намагайтеся повторити те, що витворяють актори в німецьких короткометражках. Ви, як і всі – звичайний середньостатистичний чоловік, у якого є свої сильні та слабкі сторони. Працюйте над собою та вдосконалюйтесь, щоб приносити їй неабияке задоволення.
Читайте також: Що потрібно знати про секс у душі
-
22:43Рятуємо двигун вашого авто влітку правильно
-
22:05Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
21:44Звабливий образ Насті Каменських розхвалили у мережі
-
21:165 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Цей смаколик допомагає налагодити роботу шлунка
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:18Сексуальна Алессандра Амброзіо знялася для модного глянцю
-
19:57Дуже дивні справи: дата виходу і де дивитися 3 сезон
-
19:41Медовий місяць: Потап відпочив з лідером Rammstein
-
19:22В Google Photos з'явиться корисна функція
-
19:13Кумедний челендж: собак змушують перестрибувати через прозору плівку (веселі відео)
-
19:01Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу
-
18:51Як виглядають найбільші натуральні груди в світі
-
18:44Створено сайт, у якому втілено найгірші елементи сучасного веб-дизайну
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23Вчені показали жінку майбутнього: жах
-
18:16NASA заявило про виявлення незвичайної надшвидкої чорної діри
-
18:01Гороскоп на 5 липня 2019: Скорпіонам і Дівам пощастить у коханні
-
17:55Хто найнакачаніший футболіст сучасності
-
17:39Володимир Остапчук опублікував фото "ню"
-
17:20Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль
-
17:11Британські вчені запропонували скоротити робочий тиждень до чотирьох днів
-
16:52Чи треба видаляти зуби мудрості: відповідь стоматологів
-
16:42У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
-
22:05Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
19:01Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
-
15:20Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
-
13:57Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"
-
13:20Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження
-
11:00Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони
-
08:50Telegram потішить користувачів новою опцією: перші деталі
-
07:18Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі
- 03 липня
-
21:15Вона зверху: п'ять причин, чому ця поза – найкраща
-
19:05У Facebook та Instagram стався збій: чому соцмережі не працюють
-
18:17Круті побутові лайфхаки на кожен день, які спростять вам життя
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
-
14:35ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно