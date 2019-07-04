Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися

Для того, щоб бути по-справжньому хорошим у сексі, потрібен індивідуальний підхід, трішки фантазії, а ще не слід забувати про те, що потрібно бути самим собою.

Сексолог, засновник сайту з літературою про секс, автор численних книг, присвячених тим же питанням інтиму Ієн Кернер, розповідає, як зробити секс незабутнім. Він упевнений, що для цього достатньо буде прислухатися до п'яти його ключових порад.

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"Суфле на сковорідці"

Сексолог Емілі Нагосскі порівняла чоловіків з коробкою передач – включив, поїхав, дістався до пункту призначення. Дами в її багатій фантазії – суфле: залежать від інгредієнтів. Тому універсального рецепта "як довести жінку до оргазму" немає.

Ясно тільки одне: "Якщо суфле не тане, наче масло на сковорідці, його потрібно довше смажити".

Не зупиняйтесь / TruthTheory

Комфорт і розслабленість

Сексологи рекомендують починати статевий акт тоді, коли жінка повністю розслаблена.

Нідерландські експерти додали: "Чим ближче дівчина до оргазму, тим більше дезактивується робота зон кори головного мозку, що відповідають за почуття страху і тривоги".

Сексологи впевнені: цей процес іноді приносить навіть більше задоволення, ніж сам оргазм. У чоловіків активність цих зон під час сексу ніяк не змінюється.

Не забувайте про комфорт / NetDoctor

Дівчата бувають різні...

До кожної жінки потрібен індивідуальний підхід. Старі, нажиті сексуальним досвідом і непосильною працею трюки працюють не завжди. Тому не дивуйтеся, якщо після першого інтиму вона так і не досягла фіналу. Одні дами люблять недбалі поцілунки, інші шаленіють від торкання грудей, треті займаються сексом тільки в позі місіонера... Всіх варіантів не злічити. Пробуйте, шукайте – і обов'язково знайдете.

Щось нове

Якщо вам вдалося знайти вдалий варіант – не забувайте його удосконалювати та видозмінювати, щоб їй не було нудно наступного разу. Якщо ваша партнерка не вельми захоплюється експериментами, використайте пораду лікаря Гарольда Леітенберга: "Під час сексу уявляйте, що робите це з іншою жінкою".

Урізноманітнюйтесь / nypost

Будь собою

Не намагайтеся повторити те, що витворяють актори в німецьких короткометражках. Ви, як і всі – звичайний середньостатистичний чоловік, у якого є свої сильні та слабкі сторони. Працюйте над собою та вдосконалюйтесь, щоб приносити їй неабияке задоволення.

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